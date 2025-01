UFFICIALE – Fazzini pronto a firmare: l’Empoli lo ha messo fuori rosa

Con enorme sorpresa, è arrivato alla fine l’annuncio ufficiale da parte di D’Aversa sulla scelta fatta da parte dell’Empoli su Fazzini.

Sono stati giorni intensi quelli legati al gioiello della Nazionale Under 21 e dell’Empoli che, già a gennaio, potrebbe trasferirsi come successa a Tommaso Baldanzi nella passata stagione quando, dopo l’interesse coltivato dalla Roma, riuscì a firmare per un club che disputava le coppe europee.

Può firmare subito considerando che il suo allenatore, Roberto D’Aversa, ha svelato che non ha visto “convinto” Fazzini proprio nel corso degli ultimi allenamenti, tant’è che non lo convoca per l’impegno dei toscani in questo week-end. Potrebbe essere finita l’avventura di Fazzini con l’Empoli, pronto a firmare con una big del campionato italiano.

Fazzini-Empoli, è rottura: svelato il motivo

Svelato in conferenza stampa, da parte del tecnico D’Aversa, il motivo della rottura tra Jacopo Fazzini e la società empolese.

In comune accordo tra le parti, la scelta di non essere più a disposizione per il tecnico, nonostante sia delicata la sfida che arriva contro il Venezia e che vede costretto l’allenatore dei toscani a rimaneggiare le cose dalla trequarti in poi.

Ed è proprio in conferenza, appunto, che D’Aversa ha svelato di aver visto un Fazzini poco convinto di dare il suo contributo ai toscani, probabilmente con le intenzioni di firmare per un top club già nel mese di gennaio.

L’annuncio ufficiale di D’Aversa su Fazzini

E dunque, Roberto D’Aversa, ha messo fuori Jacopo Fazzini. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa: “Non è convocato contro il Venezia perché ci ha mostrato delle perplessità, con poca convinzione sulla partita del Napoli. Noi abbiamo bisogno di calciatori convinti, per ottenere il risultato che vogliamo contro il Venezia. Durante la settimana non l’ho visto convinto e allora non è convocato. Assieme alla società ha deciso di non giocare, anche per volontà sua”. C’entra, a questo punto, palesemente il mercato.

Dove giocherà Fazzini? L’ipotesi più accreditata a gennaio

Lasciando l’Empoli, già a gennaio, la destinazione di Fazzini potrebbe essere simile a quella che si è vista per Baldanzi nello scorso campionato. Spera ovviamente, il giovane talento dell’Empoli, di vedersi con un maggiore successo nella destinazione che lo riguarderà. In pole, per l’ipotesi più accreditata al colpo Fazzini, c’è sicuramente la Lazio di Baroni che gli garantirebbe un posto da titolare o comunque da alternativa principale. Più lontane invece le piste Napoli e Juventus che, essendo ben coperte in quel posto negli undici titolari rispettivi di Conte e Thiago Motta, piazzerebbero il colpo più in ottica futura.