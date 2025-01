Roma, è fatta: grande acquisto dall’Inter

Non mollano niente i Friedkin come si poteva pensare, anzi rilanciano e vogliono portare la Roma a livelli altissimi e si valutano nuovi colpi tra cui uno molto importante dall’Inter.

Dopo mesi di disastri ora il club giallorosso ha deciso di mettere la marcia e guardare al futuro in maniera differente. Perché adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per la Roma che ha già dato via ad una rivoluzione con l’arrivo di Claudio Ranieri.

Continuerà ad andare avanti con diversi cambi all’interno della società e anche della rosa, perché già per questo mercato di gennaio che sono attesi tanti nuovi arrivi e addii sotto ogni punto di vista. Adesso c’è la voglia di fare le cose diversamente e per questo motivo che può cambiare tutto in casa Roma.

Dai sogni di mercato a quelle che possono essere le grandi posizioni da mettere a posto all’interno del club. L’arrivo di Ranieri a Roma sembra aver dato grandi stimoli alla società e anche alla piazza che ora guarda le cose diversamente e con fiducia, soprattutto dopo il Derby vinto nei giorni scorsi. Ma la società lavora per il futuro in maniera improtante.

Roma: colpo dall’Inter, l’ha voluto Ranieri

Sembra che ha affidato tutto a Claudio Ranieri la gestione della Roma dei Friedkin che ora vuole andare avanti in maniera diversa rispetto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Ci sono importanti novità in merito a quelli che possono essere i grandi colpi individuati.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro della Roma che è nelle mani oggi del suo allenatore Claudio Ranieri che ricopre un ruolo tecnico ma anche da manager perché la società l’ha già convinto che una volta terminato questo incarico sarà parte della dirigenza della Roma.