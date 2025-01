Juventus, non solo Conceicao: Motta annuncia un altro infortunio

Ancora nessuno squillo dal calciomercato. Tutto tace sul fronte Juventus, con Giuntoli ancora a caccia di rinforzi per questa sessione di gennaio. Intanto, Motta è in emergenza contro il Torino, ecco l’annuncio in conferenza.

Un altro infortunio per la Juventus, che perde oltre a Conceicao un altro giocatore.

Emergenza nel reparto offensivo per i bianconeri e dal mercato non arrivano segnali incoraggianti, con la società ancora ferma per quanto riguarda le entrate.

Juventus: conferenza stampa Thiago Motta

Giornata di vigilia in casa Juventus. Domani è previsto l’appuntamento contro il Torino, nel famoso derby della Mole.

Intanto, per questa partita mancheranno diversi calciatori tra le fila dei bianconeri.

Ecco l’annuncio in conferenza stampa da parte di Thiago Motta che ha fatto il punto sugli infortunati della Juventus.

“Sarà una partita difficile, già all’andata è stato così. Per noi e i nostri tifosi è una sfida particolare, speciale. Non vediamo l’ora di giocarla. In questo momento la Juventus ha bisogno di un filotto di vittorie, è una nostra esigenza”.

“Critiche? Capisco i punti di vista di tutti ma ad oggi abbiamo perso solo 2 partite. Abbiamo fatto delle buone prestazioni con una rosa giovane. C’è qualche pareggio di troppo, i tanti infortuni non sono mai state un alibi per noi. Dobbiamo impegnarci di pià e lavorare per arrivare alla vittoria. Vogliamo recuperare punti in classifica in Serie A”.

“Assenze? Non ci saranno Bremer, Milik e Cabal. Locatelli che è squalificato, e neanche Vlahovic e Conceicao”.

“Douglas Luiz? E’ un centrocampista di alto livello e può giocare in tutte e tre le posizioni che noi utilizziamo. Sa fare gol ed è bravo nell’ultimo passaggio, ha cratività. Nella fase difensiva deve fare meglio, come tutti i centrocampisti che abbiamo a disposizione”.

Non c’entra il calciomercato. Thiago Motta ha svelato l’assenza di Dusan Vlahovic, che non sarà a disposizione della Juve per la sfida contro il Torino.

Il serbo non ha recuperato dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi. Ed è per questo motivo che alla fine Motta ha deciso di risparmiarlo per la sfida contro i granata, considerando anche il prossimo match contro l’Atalanta.