Serie A, stanno prendendo Soule in prestito: annuncio del DS

Possibile svolta per la carriera del giovane talento argentino pronto a riscattare questo momento complicato e guardare avanti in maniera differente.

Perché ora per Matias Soule si può aprire davvero una grande lista di occasioni di calciomercato considerando che in questo momento il calciatore ex Juventus che è approdato a Roma tra il grande entusiasmo non riesce ad esprimersi come si pensava e da un momento all’altro per lui possono arrivare delle notizie davvero contrastanti per il futuro.

Occhio quindi a quella che può essere la mossa della Roma di andare a vendere in prestito Soule che è pronto ad una nuova occasione in vista del futuro per cercare di ottenere dal giovane talento qualcosa nei prossimi anni e nel frattempo dargli continuità di prestazioni.

Perché in questo momento Soule è un giocatore che non trova mai spazio alla Roma ed è stato praticamente bocciato da tutti e i tre allenatori che ci sono stati al momento in stagione (De Rossi, Juric e Ranieri) con il quale non è mai riuscito a trovare spazio in maniera concreta. Da capire le tante ragioni ma ora mentalmente il calciatore potrebbe essere totalmente bloccato e cerca aria nuova.

Calciomercato Roma: Soule via in prestito

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere nel giro delle prossime ore per il futuro di Matias Soule che ancora non è chiaro se resterà alla Roma fino al termine della stagione o meno. Per il giovane talento che lo scorso anno ha fatto tanto bene a Frosinone può aprirsi l’occasione del prestito.

In questo momento la Roma ha rifiutato un offerta dalla Spagna per Soule e punta a farlo restare in Italia se possibile e a titolo temporaneo al massimo se proprio non dovesse trovare spazio in rosa. Bisognerà capire ora come cambieranno le cose in vista del futuro.

Possibile colpi di scena quindi per il prestito di Soule con la Roma che può darlo e ci pensa il Genoa. Ma arrivano le dichiarazioni ufficiali di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, che ai microfoni di DAZN ha detto che in questo momento Soule piace, ma in questo momento non c’è nulla.