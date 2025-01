Inter: doppio infortunio, tegola per Simone Inzaghi

Ancora problemi per Simone Inzaghi, che è in questo periodo della stagione è in piena emergenza. C’è il doppio annuncio riguardo l’infortunio, ecco tutti i dettagli.

La beffa in Supercoppa è stata archiviata dal successo esterno contro il Venezia. L’Inter, adesso, è padrona del proprio destino con le prossime partite che saranno decisive per le ambizioni dei nerazzurri, che in classifica inseguono – per il momento – il Napoli.

Intanto, non arrivano delle belle notizia dall’infermeria. Ecco le ultimissime notizie relative agli infortuni di 2 giocatori, che difficilmente saranno presenti per le prossime gare di campionato.

C’è il Bologna sulla strada dell’Inter. La squadra di Italiano, reduce dal 2-2 contro la Roma, affronterà i nerazzurri nella sfida di recupero della 19esima giornata.

Intanto, Inzaghi deve fare i conti con gli infortunati, con alcuni giocatori che non saranno a disposizione del tecnico per queste partite di Serie A.

Infortunati Inter, ecco tutti i dettagli

Emergenza a centrocampo per l’Inter, che ha perso per infortunio Mkhitaryan e Calhanoglu.

Il turco, che era sulla via del recupero, si è fatto male di nuovo. Non si tratta di un lungo stop ma comunque difficilmente potrà rientrare per la sfida contro i rossoblù. Discorso anologo anche per il centrocampista armeno ex Roma.

Quando torna a disposizione dell’Inter Calhanoglu?

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore ha rimediato un fastidio al polpaccio. Dopo l’infortunio in Supercoppa, agli adduttori, un altro problema per il giocatore che ha riportato questo nuovo fastidio. Dall’Inter non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo l’entità del problema, che andrà valutato meglio dello staff medico.

Si attendono ulteriori aggiornamenti con Calhanoglu che svolgerà degli esami nei prossimi giorni. Intanto, per la sfida contro il Bologna le scelte sono obbligate con Barella, Asllani e Zielinski e Frattesi come prima alternativa.

Mkhitaryan Calhanoglu infortunati, guai per l’Inter

Inzaghi è attesa di ulteriori esami che dovranno chiarire meglio l’entità del problema fisico per Calhanoglu.

Intanto, il club nerazzurro quest’oggi ha fatto il punto della situazione riguardo l’infortunio di Henrikh Mkhitrayan, che salterà la sfida di campionato contro il Bologna a causa di una elongazione.

Escluse lesioni per l’armeno che, dunque, potrà rientrare per la sfida contro l’Empoli, in programma il 19 gennaio oppure direttamente per la sfida di Champions League contro lo Sparta Praga, del 22 gennaio.