Calciomercato Roma: cambia il futuro di Soulé, annuncio di Ranieri

Quale sarà il futuro dell’attaccante della Roma Soulé? Arrivano le dichiarazini dell’allenatore Claudio Ranieri, che ha fatto il punto riguardo il destino dell’ex Juventus.

Numeri altalenanti del calciatore che in questa prima parte di stagione non ha mai trovato continuità con la maglia dei giallorossi.

Appena un gol per l’attaccante, che ha deluso sotto ogni punto di vista. Ecco perché, nella Capitale, si è iniziato a discutere del potenziale del ragazzo, arrivato con ben altre aspettative.

Visto che, neanche con Claudio Ranieri in panchina, non è riuscito a trovare spazio, quale sarà il futuro alla Roma di Soulé?

Soulé Roma: ultimissime notizie sul futuro dell’attaccante

Acquistato dalla Roma per quasi 30 milioni di euro, Matias Soulé è un lontano parente di quello visto a Frosinone la scorsa stagione. Si può dire che, in questa prima parte di stagione, è stato uno dei flop del campionato italiano.

Un rimpianto pagato a caro prezzo dai giallorossi, che già si pentono dell’investimento fatto la scorsa estate. Il rendimento poco performante del giocatore ha acesso un campanello d’allarme all’interno della società, visto che nulla è cambiato con l’arrivo di Claudio Ranieri. Anzi.

Le cose sono peggiorate, con Soulé che non vede più il campo da ben quattro giornate. Per lui, infatti, sono arrivate una serie di panchine consecutive che hanno portato i tifosi a chiedere lumi riguardo la gestione dell’argentino, arrivato a Trigoria con tante aspettative.

Cosa ne sarà, adesso, di Matias Soulé?

Ecco l’annuncio di Ranieri che ha chiarito, una volta e per tutte, le intenzioni della società riguardo il futuro dell’argentino.

“Credo in Matas e penso sia un giocatore importante per il futuro della Roma. Sta lavorando e migliorando, giorno dopo giorno. Gli chiedo di essere più pratico e toccare meno la palla. Non andrà via a gennaio, resta con noi perché io ci credo tanto”.

Eppure i numeri dicono altro, visto che con l’arrivo di Ranieri Soulé ha visto sempre di meno il campo.

Soulé resta alla Roma, Ranieri lo toglie dal mercato. Le ultime su Pellegrini e Baldanzi

Il tecnico è stato netto, riguardo la possibilità di cedere Soulé in questo mercato di gennaio 2025. Il calciatore non si muove dalla Roma e proseguirà la sua avventura in giallorosso, con la speranza di trovare sempre più spazio nella seconda parte di campionato.

Intanto, sono arrivate anche le riconferme riguardo Baldanzi e Pellegrini.

“Sto preferendo Baldanzi a Soulé perché ha già fatto sei mesi di adattamento. E’ un ragazzo che tengo in forte considerazione. Pellegrini? Nel mercato tutto e possibile ma non credo possa andare via. Poi se venisse una squadra e lui fosse d’accordo…. . Vale per tutti, ovviamente. Però a sensazione non credo Pellegrini possa andare via da Roma”.