Cessione Vlahovic: incontro a Torino, la Juve ha deciso

Incontro a Torino con l’agente di Dusan Vlahovic. Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro dell’attaccante serbo, che non è più al centro del progetto Juventus.

L’arrivo di Kolo Muani ha messo pressione al giocatore che, adesso, avrà una vera e propria concorrenza in avanti. Un’alternativa in più per Thiago Motta, che è pronto a sfruttare le qualità del francese, che può essere l’uomo in più della Juventus per questa seconda parte di stagione.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, aumentano i dubbi riguardo la permanenza in bianconero di Dusan Vlahovic. L’arrivo del suo agente a Torino ha aperto le porte alle solite voci relative al possibile addio del giocatore, che può materializzarsi sin da subito. Ecco in che modo.

Molto del futuro della Juventus dipenderà, inevitabilmente, dalla decisione di Vlahovic sul rinnovo di contratto. Il centravanti ex Fiorentina, che ha uno stipendio oneroso, da 12 milioni netti a stagione, fino al 2026, non ha ancora scelto riguardo il prolungamento con abbassamento dell’ingaggio.

Un indizio, però, è l’arrivo a Torino dell’agente di Vlahovic Darko Ristic, che apre a dei nuovi scenari di mercato che riguardano proprio il futuro dell’attaccante bianconero.

Calciomercato Juventus: nuove voci sul futuro di Vlahovic

L’indizio arriva dai social, con una foto pubblicata dal procuratore in compagnia di Vlahovic, durante una cena a Torino. Il rinnovo con la Juventus non è ancora arrivato. Probabile che l’argomento di discussione sia stato proprio questo.

Il mese di gennaio può essere decisivo per Dusan Vlahovic, che è atteso dalla concorrenza di Kolo Muani per la seconda parte di campionato. Le voci sull’Arsenal non hanno trovato conferme per gennaio ma per la prossima estate l’affare è possibile.

La cessione non è da escludere, soprattutto perché il giocatore non ha ancora sciolto le riserve riguardo il prolungamento di contratto. L’arrivo di Ristic a Torino è un segnale che la trattativa con Giuntoli può andare in scena nelle prossime settimane.

Vlahovic Juventus: rinnovo bloccato. Arsenal e Psg interessate all’attaccante

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’obiettivo della Juventus è risolvere la pratica Vlahovic entro l’estate.

In caso contrario, la società prenderà in considerazione la possibilità di cedere Vlahovic un po’ come successo con Federico Chiesa. Paris Saint Germain e Arsenal sono le squadre che seguono con interesse la situazione.

La presenza di Ristic a Torino è decisiva per la Juventus che cerca un punto di svolta per risolvere la situazione.