Disastro Juve: esclusione dalla lista per il nuovo acquisto

Non solo Randal Kolo Muani, la situazione in casa Juventus si sta complicando ed è a causa dei tesseramenti che riguardano la stessa società bianconera.

Un fuori programma quello che ha visto Kolo Muani, calciatore che il Paris Saint-Germain clamorosamente non può cedere in prestito a causa delle regole sui limiti del prestito e che ha rallentato l’annuncio ufficiale.

Infatti, proprio Kolo Muani è quello che non riuscirà ad esserci neppure in panchina contro il Milan, quando si pensava potesse riuscirci. Ma senza esito a questo punto, con un’altra situazione che va monitorata. Quella del tesseramento Uefa per un altro dei giocatori appena arrivati, tra i nuovi acquisti della Juventus. Cristiano Giuntoli e l’intera area dirigenziale, documenti alla mano tra gli uffici della Continassa, dovranno sistemare l’intricata situazione.

Esclusione dalla lista: la situazione complessa alla Juventus

La situazione complessa alla Juventus è stata spiegata da Tuttosport che dovrà aggiornarsi sulla lista Uefa a causa dei tesseramenti e dei nuovi acquisti.

Il primo rinforzo ufficiale della Juventus è il terzino Alberto Costa, arrivato appena pochi giorni fa dal Vitoria Guimaraes e sul quale la Juventus punta forte. Peccato però che rischia di essere tagliato fuori.

Il motivo è legato ai limiti imposti dalla Uefa, in una lista che va consegnata obbligatoriamente entro la mezzanotte tra il 6 e il 7 del prossimo mese, a febbraio. Il limite massimo della Uefa è chiaro e questo rischia di vedere out dalla stessa lista il calciatore appena arrivato, il nuovo acquisto Alberto Costa.

Lista Uefa, cosa succede alla Juventus? Un calciatore sarà tagliato fuori

La lista Uefa per il tesseramento di Alberto Costa, rischia di vederlo tagliato fuori a gennaio. Potrebbero, i bianconeri, non inserirlo. E il motivo è legato al limite massimo di registrazione di tre nuovi giocatori e oltre a Kolo Muani, la Juventus ha intenzione di chiudere per altri due centrali. Con l’arrivo di questi due, senza contare pure l’eventuale sostituto di Cambiaso, gli acquisti della Juventus diventerebbero quattro. E a quel punto, va fatta una scelta: dentro Alberto Costa oppure i due centrali con Kolo Muani? La situazione si infittisce alla Juventus, con una brutta gatta da pelare per Thiago Motta e i suoi.

Costa non è un giovane? Cosa dice il regolamento della Uefa

Secondo il regolamento della Uefa, per la Lista B e pur rientrando tra i canoni di età previsti per il tesseramento, essendo nato dopo il primo gennaio del 2003, Alberto Costa non può essere iscritto perché ovviamente non gioca da due anni ininterrotti alla Juve a partire dall’età dei quindici anni.