Napoli: l’esterno ha firmato, è ufficiale

Una notizia di mercato che riguarda anche il Napoli. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club riguardo la firma dell’esterno.

Con un comunicato, apparso poco fa sul sito ufficiale della società, è stato definito l’accordo con il giocatore che ha già messo la firma sul contratto.

E’ arrivata la svolta in queste settimane, dopo mesi di trattative che l’agente ha portato avanti coni l club che finalmente ha trovato modo di piazzare il colpo e chiudere per il giocatore che ha firmato fino al 2030.

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale di calciomercato. Le società sono a lavoro per chiudere gli ultimi colpi, in entrata e in uscita.

In Serie A c’è il Napoli che si sta muovendo. La società azzurra, dopo aver accettato la proposta del Psg per Kvaratskhelia, è a lavoro per prendere un altro giocatore offensivo ed un nuovo difensore centrale.

Il club di De Laurentiis è rimasto spiazzato dalla scelta di Kvara di lasciare Napoli già nel mercato di gennaio. Adesso il club, che aveva puntato su Garnacho, dovrà fare altre scelte vista la richiesta troppo alta da parte del Manchester United.

E così, nei tanti nomi fatti e accostati al Napoli, c’è anche quello del giocatore che ha deciso di firmare fino al 2030 con la società. Ecco la conferma ufficiale da parte del club che ha celebrato questa notizia attraverso i propri canali social.

Napoli: firma ufficiale, ecco tutti i dettagli

Nelle ultime ore, ha ripreso quota la pista che può portare al NapolI Adeyemi del Borussia Dortmund. Il tedesco, obiettivo di mercato anche della Juventus, adesso è in pole ed ha superato nelle gerarchie anche Garnacho, che era il primo nome della lista di Antonio Conte.

Per l’argentino non c’è nulla da fare, a meno che il Manchester United non decida di abbassare le richieste. Intanto, un altro obiettivo di mercato del Napoli ha firmato fino al 2030.

E’ la società a comunicare la firma sul rinnovo di Mikkel Damsgaard che proseguirà la sua carriera al Brentford.

Damsgaard firma il rinnovo con il Brentford

Arrivato nel 2022 dalla Sampdoria, per 15 milioni di euro, l’esterno danese ha conquistato la squadra inglese che è riuscita a chiudere l’accordo conil calciatore per un maxi rinnovo.

Mikkel Damsgaard non arriverà a Napoli e proseguirà l’avventura al Brentford. Il calciatore, che in questa stagione ha già totalizzato 27 presenze con 3 reti e 7 assist, era stato accostato agli azzurri di Conte. I numeri dell’ex Sampdoria hanno però convinto gli inglesi a blindare il giocatore che ha firmato un rinnovo fino al 2030.