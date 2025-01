Serie A, un altro club venduto: l’annuncio sui nuovi proprietari

Clamoroso colpo di scena in Serie A perché tra le tante società adesso c’è un’altra che potrebbe vendere a dei nuovi proprietari che sono pronti a riportare in alto il club.

Ci sono state delle complicazioni riguardo una trattativa, ma adesso potrebbe nuovamente sbloccarsi perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano quello che può accadere in Italia, dove una squadra può passare nelel mani di nuovi proprietari dopo che ci sarebbe la cessione delle quote del club.

In questo momento vengono fuori delle novità riguardo quella che può essere la cessione del club a nuovi proprietari perché già negli ultimi anni sono stati tanti gli investitori, le cordate e le multinazionali che hanno iniziato a pensare di mettere le mani sui club italiani che ora diventano sempre più appetibili per il futuro.

Cessione del club di Serie A: la svolta

Di recente proprio l’Hellas Verona ha completato in Serie A il passaggio della proprietà e adesso ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio quella che può essere un’altra cessone di un club italiano a nuovi proprietari.

Bisogna capire se ci saranno dei risvolti positivi riguardo quello che può accadere nelle prossime settimane perché c’è un forte interesse da parte di alcuni investitori che possono comprare un club di Serie A.

Dopo che nelle ultime settimane si è parlato tanto di una cessione del Monza arriva l’annuncio ufficiale del dirigente Adriano Galliani che conferma: “Non c’è nessuna trattativa in corso”.

Da capire se si tratta di una verità o meno, ma al momento sembra confermato che non c’è ancora una trattativa in stato avanzato per la cessione del Monza, nonostante sono stati tanti gli interessamenti arrivati soprattutto dall’America.