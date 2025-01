Timo Werner sta firmando, accordo raggiunto col Tottenham

Il calciomercato del Napoli è pronto a sbloccarsi dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG ora il club azzurro è deciso a rinforzare l’attacco e annunciare il sostituto.

Si fanno sempre più indicative le notizie che portano agli indizi di quello che può essere il trasferimento di Timo Werner pronto a lasciare il Tottenham e firmare con una nuova squadra. Proprio l’attaccate tedesco è stato un nome che è uscito fuori nelle ultime settimane con insistenza e accostato al club azzurro del Napoli che può provare a cogliere la grande occasione considerando che è in rottura con il club inglese.

Werner è un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli nella sua carriera per poi rallentare negli ultimi anni. Adesso ci sono delle notizie che riguardano quello che può essere il futuro del giocatore pronto ad una nuova avventura per riscattare gli ultimi anni di carriera che non sono stati positivi per lui. Anche il Napoli sembra essersi interessato perché cerca un nuovo attaccante che possa completare il reparto dopo il buco lasciato da Kvara andato al PSG.

Calciomercato Napoli: Werner firma con il nuovo club

Situazione decisa in queste ultime ore con la scelta da parte del club di puntare forte su un nome importante come quello di Timo Werner che lascerà il Tottenham. Perché il calciatore tedesco di 28 anni è pronto a svoltare la sua carriera per gli ultimi anni.

Tra i giocatori seguiti da alcuni club c’è proprio Timo Werner che secondo quanto riportato da Sky Sport UK lascerà il Tottenham nelle prossime ore di mercato di gennaio per firmare con una nuova squadra. Ma non sarà in Italia e al Napoli la su destinazione.

Perché a quanto pare c’è un club pronto ad approfittarne tra le varie candidate della Major League Soccer con i New York Red Bulls che grazie al legame che vantano con il giocatore che per anni ha vestito la magli dei Red Bulls Lipsia ora possono pensare di ingaggiarlo una volta che risolverà il suo contratto con il Tottenham.