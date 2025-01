Inter, definite due cessioni: vanno via subito

A lavoro in casa Inter per le ultime ore di calciomercato di gennaio dove la società è pronta a chiudere diverse operazioni importanti dal punto di vista economico e non solo.

Perché potrebbero arrivare anche dei nuovi acquisti per l’Inter se dovessero esserci conferme riguardo alcune cessioni che possono sbloccarsi da un momento all’altro. In questo momento c’è la volontà di chiudere il prima possibile degli affari molto importanti che possano essere decisivi per il club nerazzurro.

Occhio quindi a delle operazioni che può completare il club proprio nelle prossime e ultime ore del mercato di gennaio con la società che lavora per migliorare sempre l’Inter sotto ogni punto di vista, quello economico e anche organico dove Simone Inzaghi potrebbe perdere dei tasselli decisivi nel giro di poche ore e ritrovarsi poi con dei nuovi colpi.

Calciomercato Inter: due cessioni immediate

Secondo quello che è il lavoro che ha deciso di fare la società ora ci sono delle novità importanti in arrivo che possono cambiare da un momento all’altro il futuro del club. Perché si parla continuamente di quelli che possono essere i colpi delle grandi società come anche l’Inter che però per acquistare deve prima vendere.

La Roma sta provando ad acquistare Frattesi dall’Inter in ogni modo già per questa sessione di mercato invernale, ma secondo le ultime notizie che non ci sono situazioni positive e sensazioni che portano ad una chiusura immediata. Il club nerazzurro chiede sempre 40 milioni almeno e la Roma non arriva ad oggi a quelle cifre, per questo può essere rimandato tutto in estate.

Chi però può lasciare l’Inter subito è il giovane esterno Tajon Buchanan che ha attirato a se l’interesse di grandi squadre in queste ultime settimane e ora potrebbe chiedere di andare a giocare altrove per trovare più spazio. Allo stesso tempo l’Inter pensa di darlo in prestito per farlo crescere o venderlo a titolo definitivo ad un prezzo valido. Su di lui ci sono Torino, Ajax, Villarreal, Fiorentina e Monza che ci stanno pensando.

Un altro giocatore in partenza è anche Palacios, anche lui in uscita e sempre più diretto verso un prestito al Monza. Due partenze che possono sbloccare anche qualcosa in entrata per l’Inter e le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire.