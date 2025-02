300 MLN per Rodrygo: sarà il più pagato della storia

Clamoroso colpo di scena di calciomercato che riguarda quello che sembra essere un trasferimento che può concretizzarsi nelle prossime ore con Rodrygo.

Il campione brasiliano può davvero dire addio al Real Madrid per una nuova avventura e occhio a ciò che può accadere da un momento all’altro. Perché ci sono notizie sempre più concrete in merito a quella che sarebbe la folle offerta da parte di un club che vuole portare via Rodrygo dalla Capitale spagnola per poterlo rendere il giocatore più pagato di sempre nel mondo del calcio.

Un tentativo era stato fatto con il suo compagno di squadra e connazionale Vinicius Jr, ma niente da fare perché alla fine ha deciso di restare al Real Madrid. Occhio però ora a quello che può essere un altro tentativo per vedere Rodrygo con una maglia diversa rispetto quella dei Blancos che usa con il Real da diversi anni e dove ha vinto già di tutto.

Calciomercato: offerta per Rodrygo, sarà il più pagato

Ci sono dei risvolti di calciomercato che possono portare a quello che può essere l’addio di Rodrygo dal Real Madrid che lascerebbe per un trasferimento di mercato il club spagnolo per andare a giocare altrove. Ci sono ora delle novità molto importanti in merito a questa possibile scelta.

Attenzione quindi a quello che può accadere con un club in Arabia Saudita che fa sul serio e ha messo sul piatto un’offerta mai vista prima che può rendere Rodrygo il calciatore più pagato della storia, superando anche Cristiano Ronaldo che proprio nel campionato saudita percepisce uno stipendio da 70 milioni netti a stagione con l’Al-Nassr.

Adesso però, dopo la recente partenza di Neymar Jr che ha lasciato l’Al-Hilal, il club saudita vuole provare a chiudere un altro grande colpo e nel mirino sembra aver messo proprio Rodrygo Goes, esterno del Real Madrid che può andare via dopo aver già vinto tanto in Spagna.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, adesso il Real Madrid può veder andar via Rodrygo perché per lui ci sarebbe un’offerta da 300 milioni di euro, stiamo parlando di 100 milioni a stagione per tre anni che lo renderebbero il più pagato di sempre. Anche per il Real Madrid ci sarebbe una maxi offerta per il cartellino da oltre 100 milioni.