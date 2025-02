Giallo Balotelli, firma dopo il “gong”: dove giocherà Super Mario

Sembrava cosa fatta e invece toccherà aspettare, secondo l’ultimo aggiornamento arrivato al termine del calciomercato.

È suonato il “gong”, il colpo Balotelli ha visto le porte del calciomercato chiudersi prima delle ultime consegne sui documenti per quella che era in chiusura come operazione, per il Genoa che si separava da Mario Balotelli e con lo stesso centravanti dei Grifoni che sarebbe finito titolare in un club di Serie A.

Resta di proprietà del Genoa, Super Mario Balotelli, ma le cose non sono tramontate del tutto per lui. Perché la firma dopo il gong, può arrivare lo stesso. Direttamente da Sky Sport hanno svelato tutto nel dettaglio, spiegando cosa succederà con il centravanti italiano che ha ancora la possibilità di salutare il Genoa per un’altra grande occasione, trovando finalmente il campo, come spiegato anche dal ds Ottolini in una recente intervista.

Niente Balotelli, finisce il mercato: giallo sul mancato arrivo

Il calciomercato ha visto di nuovo tra i protagonisti, Mario Balotelli. “Ostaggio” del contratto con il Genoa, si è cercato in fretta di chiudere quella che era un’operazione però complessa e che non si sarebbe chiusa in qualche ora o nel giro di mezz’ora.

Erano circolate delle voci circa alle 23 quando Balotelli sembrava destinato a firmare per un club di Serie A, con l’ipotesi di vederlo pure titolare subito.

Perché Balotelli sta bene e al Genoa è tornato in forma, pur non giocando. Questo è ciò che stava convincendo il Monza a prendere Balotelli per sostituirlo con il già salutato Djuric. Una firma che però non è arrivata e potrebbe, lo stesso, arrivare post mercato. Da capire poi se al Monza o altrove.

Balotelli può ancora essere preso: ecco come

Ma perché non si è conclusa la trattativa tra Balotelli e il Monza? Tutto troppo in fretta quanto successo per il ritorno del centravanti in Brianza e occhio perché, ancora tutta aperta, è la possibilità di una rescissione contrattuale che porterebbe poi Balotelli, da svincolato, al Monza.

Monza e non solo: chi può prendere Super Mario

Mario Balotelli può oltretutto finire altrove, all’estero, dove il mercato è ancora aperto. Non tutte le Federazioni dei diversi campionati in Europa e oltreoceano, hanno la stessa chiusura del calciomercato, come in Italia. Pertanto, se non dovesse rescindere il contratto con il Genoa, a quel punto, Balotelli dovrà cercarsi una soluzione all’estero, proprio dove il mercato è ancora aperto. La Turchia, che conosce bene avendo già giocato in quel campionato, è tra le prime opzioni.