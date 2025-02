Napoli, disastro mercato: il ds Manna racconta la verità in diretta

Non è finita come ci si aspettava il calciomercato del Napoli perché dopo la cessione di Kvaratskhelia per 75 milioni di euro non sono arrivati i colpi giusti.

La piazza di Napoli e lo stesso Antonio Conte ha mostrato un po’ di delusione per quanto riguarda quello che è accaduto in questo mese abbondante di calciomercato di gennaio dove il club allenato da Aurelio De Laurentiis non è riuscito a fare quello che sperava o ha provato a fare. Perché in questo momento la rosa del Napoli è l’unica probabilmente in Italia ad essersi indebolita rispetto le altre società di Serie A.

E adesso? Tutta in salita la strada per il Napoli e Antonio Conte che sono partiti con l’obiettivo stagione di provare a tornare in Champions League, ma in questo momento la squadra è in piena lotta per lo scudetto con l’Inter e si evince ad oggi che sarà una lotta a due tra queste società. Ora però per il club partenopeo dopo la cessione di Kvara si fa sempre più dura.

Calciomercato Napoli: Manna si giustifica in conferenza

La rosa dell’Inter è nettamente migliore, ma ha tanti impegni in più da giocare da qui a fine stagione. Allo stesso tempo però il Napoli si è indebolito e non sembra poter avere le stesse possibilità di qualche settimana fa. Perché Conte ha perso uno dei suoi migliori giocatori che non è stato sostituito in maniera adeguata a quanto pare.

Da capire come possono andare le cose da qui a fine stagione e anche che tipo di rapporto ci sarà ancora tra Conte e De Laurentiis che potrebbe essere cambiato ora che l’allenatore è stato messo in difficoltà con un mercato di gennaio da bocciare rispetto ciò che tutti si aspettavano.

A spiegare cos’è accaduto sarà proprio il direttore sportivo Giovanni Manna che in conferenza stampa mercoledì 5 febbraio racconterà la verità giustificando le mancate mosse di mercato visto che dopo l’addio di Kvara l’unico sostituto arrivato è Okafor nelle ore finali.