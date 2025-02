Incubo Eriksen: problemi al cuore, l’annuncio di Amorim

A distanza di anni dal momento terribile vissuto in campo, Ruben Amorim annuncia alcune cose riguardo il problema cardiaco di Eriksen.

Era ancora un giocatore dell’Inter quando Eriksen crollò a terra nei minuti della gara d’esordio della sua Danimarca ad Euro 2020. Stessa vicenda che lo costrinse a salutare il club nerazzurro a causa di alcune normative in Serie A, per continuare a giocare a calcio.

Vivo per miracolo, dopo l’arresto cardiaco che tenne col fiato sospeso il mondo intero per le crude immagini che arrivavano in diretta e che la Uefa decise di “staccare”, con l’ausilio dei calciatori della Danimarca che si riunirono a fare da scudo per evitare di creare contatto con i tifosi e con le telecamere, per il terribile momento che si stava consumando in campo. A distanza di anni e con Eriksen che ha continuato la sua esperienza da calciatore, l’assenza dalla sfida contro il Tottenham, è stata causata da alcune anomalie cardiache, secondo quanto svelato dallo stesso tecnico, Ruben Amorim.

Eriksen, problemi cardiaci: rivelazione da Manchester

Dallo United hanno confermato quelle che erano le voci che stavano circolando in merito all’assenza dai convocati di Christian Eriksen, che ha avuto dei problemi cardiaci legati ad un ritmo del battito anomalo, secondo quanto svelato dallo stesso allenatore del club.

Ruben Amorim ha dovuto precisare cosa è accaduto ad Eriksen e perché, l’ex Inter, non è sceso in campo, non venendo neppure convocato per la sfida contro gli Spurs.

La situazione di Eriksen, obbliga sempre lo United a fare attenzione sul suo problema cardiaco. Lo spiega così, Amorim: “Bisogna stare sempre in guardia, ricordiamo che Christian ha un problema cardiaco. La frequenza cardiaca bisogna tenergliela sotto controllo, in questo momento è influenzato ed è un po’ alterata”.

Allarme Eriksen dopo l’influenza: i motivi dell’apprensione

È chiaro che il problema cardiaco di Eriksen rappresenta un vero e proprio “incubo” per il calciatore, che dovrà convivere per sempre con tutto ciò che non può permettergli di spingersi oltre i limiti, tenendosi costantemente sotto controllo, secondo ciò che ha raccontato per grandi linee lo stesso allenatore del Manchester United. L’influenza che ha colpito in questi giorni Eriksen, non gli permette di allenarsi serenamente, a causa del battito cardiaco anomalo e che manda in apprensione tutti, in infermeria, allo United. Pertanto si dovrà capire quando potrà tornare ad allenarsi, serenamente.

Eriksen se ne torna a casa? Le opzioni per il futuro

Il futuro dello United, a prescindere dal problema di Eriksen al cuore, potrebbe essere senza il calciatore danese. Dopo gli anni vissuti in carriera in Premier League, potrebbe tornarsene in Danimarca per concludere la sua carriera “a casa” sua.