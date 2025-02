Theo Hernandez, addio Milan: Ibra e la decisione immediata, ecco quanto costa

Theo Hernandez, è addio Milan: non ci sono più dubbi per il terzino, la decisione clamorosa di Ibra

La serata di ieri potrebbe essere ricordata come il punto di non ritorno per Theo Hernandez al Milan. Un’azione ingenua nei minuti finali del primo tempo, seguita da una simulazione in area di rigore nella ripresa, hanno portato l’esterno francese a un’espulsione che ha compromesso seriamente il percorso della squadra rossonera in Champions League.

Un gesto che, purtroppo, ha avuto conseguenze ben più ampie di quanto avrebbe potuto immaginare il giocatore, andando a segnare un episodio che non passa inosservato nel bilancio della sua avventura a Milano.

Questo incidente, insieme a prestazioni che raramente hanno superato la sufficienza, ha gettato ombre sul futuro di Theo. Da promessa che nel 2019 arrivò al Milan per 22,8 milioni di euro dal Real Madrid, l’ex talentino delle merengues è stato elevato, sotto la guida di Paolo Maldini e Stefano Pioli, al rango di uno dei migliori terzini al mondo.

Ma la recente espulsione rischia di segnare l’epilogo di un ciclo, con il calciatore che potrebbe dire addio a Milano già nella prossima finestra di mercato.

Un rinnovo in bilico e il futuro incerto

Per capire a fondo la situazione, bisogna partire dal contesto contrattuale. Theo è legato al Milan fino al 30 giugno 2026, grazie all’ultimo rinnovo che gli garantisce un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Nonostante questo, i discorsi per un ulteriore prolungamento sono in stallo da mesi.

Il suo entourage e la dirigenza rossonera avevano raggiunto un principio di intesa su cifre e durata del contratto, ma la trattativa non è ancora decollata. In questo scenario, l’incidente di ieri potrebbe essere l’evento che sblocca la situazione, ma non in maniera positiva.

Piuttosto, potrebbe accelerare la decisione di cedere il giocatore, visto che il prossimo anno Theo sarà nel suo ultimo anno di contratto. In un mercato in cui molti club sono alla ricerca di un talento come lui, i rossoneri potrebbero trovarsi di fronte a una proposta irrinunciabile.

Quanto vale Theo Hernandez?

In un momento in cui il Milan sta vivendo una stagione altalenante, non è facile fare una valutazione precisa del valore di mercato di Theo. Se da un lato la sua fama di terzino top lo rende ancora un giocatore appetibile, dall’altro un’annata non particolarmente brillante e i recenti episodi discutibili potrebbero abbassare leggermente la sua quotazione.

Tuttavia, considerando il contratto che scadrà nel 2026 e l’ingaggio che riceve, la cifra che il club potrebbe chiedere si aggira attorno ai 40 milioni di euro, anche se potrebbero esserci delle trattative difficili. Se davvero il Milan decidesse di cedere il francese, la sua partenza avrebbe comunque un impatto positivo sul bilancio, con una possibile plusvalenza.

Chi potrebbe interessarsi a Theo?

Se la sua permanenza al Milan sembra incerta, il futuro di Theo potrebbe prendere la strada di alcuni club di primissimo livello. Il Real Madrid è da sempre interessato a lui, e con le necessità in quella posizione, i Blancos potrebbero tornare alla carica.

Tuttavia, il recente rinnovo di Alphonso Davies al Bayern Monaco potrebbe chiudere questa pista, ma non è escluso che il club bavarese possa farsi avanti nuovamente. Altro club che potrebbe tentare un affondo è il Paris Saint-Germain, dove gioca il fratello di Theo, Lucas Hernandez. Anche il mercato della Premier League potrebbe riservare sorprese, con squadre come il Chelsea o il Manchester City, sempre alla ricerca di rinforzi sulla fascia sinistra.

Cosa accadrà nei prossimi mesi? L’estate potrebbe davvero essere caldissima, e la decisione finale su Theo Hernandez potrebbe rivelarsi uno degli snodi più importanti del prossimo mercato estivo. Sarà davvero la fine della sua avventura a Milano, o il giocatore avrà un’opportunità di riscatto prima di lasciare la città? Il tempo, e le prossime settimane, daranno una risposta.