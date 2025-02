Bufera Milan, tutti contro tutti: ha chiesto l’addio

In casa Milan è bufera totale: tutti contro tutti, arriva la richiesta di cessione

Acque agitate in casa Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League. La squadra rossonera sta vivendo un periodo turbolento, e la tensione nello spogliatoio è alle stelle.

Un quotidiano come La Repubblica non ha nascosto le difficoltà che stanno minando l’ambiente: non solo la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi, ma anche una frattura profonda tra alcuni giocatori e il nuovo allenatore Sergio Conceição. Tra i casi più clamorosi, quello di Christian Pulisic, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe chiesto esplicitamente la cessione.

La rottura tra l’ex Chelsea e Conceição sarebbe avvenuta durante la notte di Zagabria, quando, dopo una discussione accesa, il clima tra i due è cambiato irreparabilmente. Il messaggio che sarebbe arrivato alla dirigenza rossonera è chiaro: “O io, o lui“.

Pulisic ha fatto intendere che, se il tecnico portoghese dovesse restare, lui se ne andrebbe. Questo potrebbe davvero essere un punto di non ritorno per l’esterno offensivo, che, nonostante il suo impatto positivo nelle prime fasi della stagione, sembra ora ai margini del progetto.

L’arrivo di Conceição e le difficoltà nel gruppo

L’arrivo di Sergio Conceição in panchina ha cambiato molto in casa Milan. Da un lato, c’è chi lo apprezza per il suo approccio pragmatico e la disciplina tattica che porta, ma dall’altro ci sono quelli che non vedono di buon occhio il suo stile da “duro”.

In particolare, Youssouf Fofana, che è stato acquistato in estate dal Monaco per 20 milioni di euro, non sembra avere un buon rapporto con il nuovo allenatore. Dopo l’arrivo di Conceição, Fofana non ha più avuto lo stesso impatto e, infatti, nell’ultimo match contro il Feyenoord è partito dalla panchina, un chiaro segnale di come il tecnico portoghese non lo veda come una priorità.

La difficile situazione di Pulisic e Fofana

Pulisic, dal canto suo, ha continuato a lottare per ritrovare una forma ideale sotto la guida di Conceição, ma i suoi numeri non sono esattamente da top player. Nonostante abbia messo insieme 4 gol e altrettanti assist nelle 13 partite giocate sotto la sua gestione, il contratto fino al 2027 e un ingaggio da 4 milioni di euro non sembrano sufficienti a garantire la sua permanenza se la situazione non si sblocca.

Non è un segreto che il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per chiudere il capitolo Pulisic a Milanello, se non si troverà un accordo su un nuovo equilibrio con l’allenatore. Anche Fofana sta vivendo una stagione altalenante, con solo 36 presenze in rossonero e un contributo che fatica a decollare.

Arrivato con l’idea di diventare un elemento fondamentale a centrocampo, Fofana si è trovato ai margini in molte delle partite più importanti, con pochi minuti nelle gare sotto la guida di Conceição. Con un contratto fino al 2028 e un ingaggio da 3 milioni di euro, il centrocampista francese ha tempo per cambiare rotta, ma il feeling con il tecnico potrebbe essere una barriera difficile da superare.

Un futuro incerto per il Milan?

Il Milan sta attraversando uno dei momenti più complessi degli ultimi anni. Tra eliminazione dalle coppe, tensioni interne e difficoltà a trovare il giusto equilibrio in campo, il club rossonero si trova a un bivio. La situazione di Pulisic e Fofana potrebbe segnare il futuro di Conceição sulla panchina del Milan: se la tensione continuerà a salire, forse sarà necessario un cambiamento.

La domanda, però, è sempre la stessa: quale sarà la reazione della dirigenza? Sarà la squadra a supportare l’allenatore, o qualche altra figura dovrà fare le valigie per primo? Il futuro è incerto, ma sicuramente il Milan ha bisogno di una scossa. E, se non sarà il campo a dare una risposta, potrebbero essere gli spogliatoi a farlo.

Il chiarimento di Pulisic

Pulisic, però, sui canali social del club ha smentito tutto. “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi“.