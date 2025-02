Infortuni Juventus: un problema che non dà tregua alla squadra

Infortuni Juventus, sta diventando un vero e proprio problema per Thiago Motta

C’è un elemento che sembra seguire la Juventus come un’ombra in questa stagione, e purtroppo non si tratta di una questione tattica o di un periodo di forma. No, questa volta il problema è fisico. Fin dal ritiro estivo, le infortuni hanno pesato come un macigno sulle scelte di Thiago Motta e sul rendimento della squadra.

Ogni settimana, la scena si ripete: l’incessante flusso di giocatori che entrano ed escono dalla clinica JMedical, pronti a restare ai box per i più disparati motivi. Anche prima della sfida contro il Cagliari, mentre arriva la buona notizia della convocazione di Douglas Luiz, un’altra tegola cade sulla testa bianconera: il terzino Nicolò Savona si aggiunge alla lunga lista degli infortunati.

20 infortuni in stagione: un bilancio allarmante

Con l’infortunio di Savona, la Juventus raggiunge il numero impressionante di 25 infortuni in questa stagione, un dato che parla da solo. Tra i nomi più eclatanti ci sono quelli di Renato Veiga, fermato da una lesione al tendine plantare, Pierre Kalulu, con una lesione al tendine del muscolo semimembranoso, e il pesante stop di Gleison Bremer per un infortunio al legamento crociato.

A completare la lista, anche Juan Cabal e Arkadiusz Milik, che stanno affrontando problemi fisici altrettanto seri. La rosa, che conta 27 giocatori, sembra sempre più ridotta, e non solo per la sfortuna, ma anche per una gestione delle risorse che sta mettendo a dura prova la squadra.

Un dato che fa davvero riflettere è il numero di giornate saltate dai giocatori, arrivato a ben 177 in questa stagione. Un’infinità di tempo perso, che fa capire quanto i problemi fisici stiano incidendo sull’andamento del campionato della Juventus. Tra gli unici a essere finora esenti da gravi infortuni, figurano Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Yildiz e Mbangula, ma il resto della squadra, purtroppo, non ha avuto la stessa fortuna.

Recidive e gestione degli infortuni: un problema per Motta

Ciò che preoccupa maggiormente Thiago Motta, oltre al numero elevato di infortuni, è la frequente ricorrenza di recidive. Ben sette giocatori sono stati costretti a fermarsi più di una volta per lo stesso problema. Questo non solo rallenta il recupero fisico, ma crea anche una frustrazione crescente per una squadra che fatica a mantenere un equilibrio costante.

La gestione dei tempi di recupero e la programmazione sono elementi cruciali in una stagione così densa di impegni. La mancanza di sosta, un calendario serratissimo, e il peso della competizione europea mettono costantemente alla prova le capacità dello staff medico e tecnico, guidato per la prima volta da Motta.

La sua esperienza in un contesto di questa portata non è certo una passeggiata, e si sta notando, soprattutto in questa fase cruciale della stagione. È difficile non chiedersi se una gestione diversa degli allenamenti o un cambiamento nelle strategie di recupero avrebbero potuto limitare questa spirale di infortuni.

È evidente che, senza un’adeguata continuità di squadra, la Juventus fatica a raggiungere il suo pieno potenziale, e il rischio di vedere altri calciatori finire in infermeria non è affatto remoto. La speranza è che, con l’andare avanti della stagione, i problemi fisici possano finalmente diminuire e che la squadra possa recuperare la forma ideale per affrontare le ultime sfide.

La stagione bianconera: tra speranze e difficoltà

Mentre il futuro della Juventus rimane in bilico, con una corsa al quarto posto che appare sempre più complicata, gli infortuni continuano a essere il nodo centrale di una stagione che avrebbe potuto essere diversa.

Se questi problemi non verranno gestiti al meglio, potrebbe diventare sempre più difficile per Thiago Motta e il suo staff dare alla squadra quella stabilità necessaria per ottenere i risultati desiderati. La speranza, adesso, è che la fortuna torni a sorridere alla Juventus, che ha bisogno di tutta la sua forza per rialzarsi e tornare a competere ai massimi livelli.