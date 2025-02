Inter, Sommer sotto i ferri: operazione riuscita, comunicato e tempi di recupero

Yann Sommer è stato operato: il portiere svizzero sotto i ferri, il comunicato ed i tempi di recupero

Questa mattina, Yann Sommer non era ad Appiano Gentile, dove l’Inter prepara le sue sfide. Il portiere svizzero ha subito un intervento chirurgico per risolvere la frattura al pollice della mano destra, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane.

La notizia, arrivata tramite un comunicato ufficiale della società, ha messo in allerta i tifosi, che dovranno fare a meno del numero 1 nerazzurro in alcune delle gare più delicate del mese. L’operazione, che si è svolta all’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ha visto la riduzione e sintesi della frattura della falange prossimale del pollice destro.

Nonostante l’intervento sia andato a buon fine, Sommer dovrà ora seguire un periodo di riposo, con l’inizio della riabilitazione programmata per la prossima settimana. Durante questa fase di recupero, il portiere sarà monitorato dallo staff medico dell’Inter, per poi pianificare un ritorno alle competizioni in piena sicurezza.

L’Inter si affida a Martinez per il recupero di Sommer

Con Sommer fuori causa, le prossime settimane saranno una vera e propria prova per il secondo portiere, Josep Martinez, che finora ha avuto poche occasioni per mettersi in evidenza.

Le sfide che attendono l’Inter, con il calendario che propone impegni decisivi contro il Napoli in Serie A e la doppia sfida in Champions League contro il Feyenoord, mettono una grande pressione su Martinez. L’occasione di giocare titolare potrebbe essere la sua, e domani sarà proprio lui a difendere i pali nerazzurri contro il Genoa, la sua ex squadra. Non sarà facile, ma questa è un’opportunità che un portiere come lui sa di non poter sprecare.

La pressione di un periodo cruciale

Con Sommer fuori gioco per un periodo che include alcune delle sfide più importanti della stagione, la domanda che si pongono i tifosi è: quanto è pronto Martinez a sostituirlo nei momenti più caldi?

L’Inter non può permettersi passi falsi, ed il portiere dovrà mostrare la sua maturità, non solo nelle prestazioni tecniche, ma anche nel gestire la pressione che un ruolo del genere porta con sé. Un errore in uno dei match cruciali potrebbe compromettere il lavoro di tutta la squadra, mentre una grande prestazione lo lancerebbe definitivamente sotto i riflettori.

Sarà interessante vedere come l’Inter riuscirà a gestire questa situazione, soprattutto considerando che Sommer è stato un pilastro nelle ultime stagioni.

La speranza è che il suo recupero avvenga nel miglior modo possibile e che la squadra riesca a rimanere concentrata senza accusare il colpo della sua assenza. Le prossime settimane, con l’Europa e il campionato ancora in gioco, potrebbero scrivere una pagina importante nella stagione nerazzurra.