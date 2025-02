Juve, emergenza totale: ora Thiago Motta è nei guai

Juve, ora l’emergenza è totale: Thiago Motta è davvero nei guai, ecco cosa sta accadendo

La stagione della Juventus non è mai priva di sorprese, ma mai come in questo momento, l’emergenza infortuni sta mettendo a dura prova le scelte del tecnico.

L’ultimo episodio riguarda Nicolò Savona, giovane promessa bianconera che, dopo aver saltato la trasferta a Cagliari per un piccolo fastidio muscolare, ha visto confermare una preoccupante elongazione del bicipite femorale della coscia destra.

Un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno 15 giorni, escludendolo dai prossimi impegni di campionato, tra cui le partite contro Verona, Atalanta e, forse, anche Empoli in Coppa Italia. La sua assenza si aggiunge a una lista già piuttosto lunga e preoccupante.

Una difesa in emergenza

Con Bremer e Cabal già fuori per infortuni a lungo termine e Veiga indisponibile fino a metà marzo, la Juventus si ritrova con poche opzioni per la linea difensiva.

Un gruppo già in difficoltà, con soli Alberto Costa, Gatti e Kelly a disposizione di Thiago Motta, mentre Kalulu, in forse per il prossimo match contro l’Atalanta, potrebbe finalmente rientrare. Le preoccupazioni, però, non finiscono qui: Cambiaso, che ha accusato un sovraccarico pubico contro il Cagliari, rimane in bilico, e la situazione generale non sembra dare tregua al tecnico.

Una stagione più difficile del previsto

Non è mai facile gestire una squadra con tante assenze, soprattutto in un periodo cruciale come questo, ma le difficoltà della Juventus si stanno facendo sentire in ogni reparto. Se da un lato la squadra ha messo in mostra una grande resilienza, riuscendo a tenere testa alle avversarie, dall’altro l’emergenza fisica sta creando più di qualche grattacapo.

Ogni infortunio sembra essere uno nuovo motivo per riflettere sulla profondità della rosa e sulla necessità di un mercato che possa rinforzare i settori più colpiti. Non è certo il periodo ideale per avere una difesa così decimata. Se a tutto questo si aggiungono le recenti problematiche legate ai tempi di recupero di alcuni giocatori chiave, la Juventus si trova di fronte a una sfida ancora più grande.

La speranza è che, con l’eventuale recupero di Savona e l’arrivo di Kalulu, il tecnico possa finalmente contare su una difesa più solida. Intanto, la squadra non può fare altro che stringere i denti, consapevole che, in un campionato così equilibrato, ogni punto conquistato può essere decisivo.

Che futuro per la Juve?

Il futuro della Juventus, quindi, sembra essere segnato da un’incessante battaglia contro gli infortuni. Riusciranno i bianconeri a restare competitivi, o il destino della stagione dipenderà da un ritorno inaspettato di alcuni dei giocatori infortunati? La sfida, come sempre, è grande. Ma come spesso accade, una squadra come quella della Juve non rinuncia mai a lottare, nemmeno quando le difficoltà sembrano insormontabili.