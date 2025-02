Napoli, l’infortunio di Anguissa: un colpo durissimo in un momento cruciale

Napoli, è un colpo durissimo il ko di Anguissa: per Conte una nuova sfida

Non c’è pace per il Napoli di Antonio Conte, che sta attraversando un periodo piuttosto difficile. Dopo aver visto la sua squadra perdere la vetta della classifica con il 2-1 subito contro il Como, una brutta notizia si aggiunge alla già pesante situazione: Frank Zambo Anguissa è fuori per almeno tre partite.

La notizia arriva come un ulteriore scossone in un mese di febbraio che già non è stato brillante per i partenopei. Il centrocampista camerunense, infatti, ha subito un infortunio muscolare proprio nel finale della partita contro il Como, e i test effettuati hanno confermato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Anguissa salterà quindi le prossime sfide cruciali: sabato contro l’Inter, contro la Fiorentina il 9 marzo e contro il Venezia il 16 marzo. Solo se tutto andrà secondo i piani, il suo ritorno potrebbe avvenire per la partita contro il Milan, prevista per il 30 marzo, dopo la pausa per le nazionali.

Infortunio Anguissa: la perdita di un pilastro

La mancanza di Anguissa in questo momento arriva in un periodo davvero delicato della stagione. Non è un segreto che il Napoli stia attraversando un calo di rendimento, con solo tre punti in quattro partite a febbraio. A questo si aggiunge la sconfitta con il Como, che ha fatto perdere la leadership in Serie A a favore dell’Inter.

In un contesto già segnato da difficoltà, l’assenza di un giocatore così fondamentale come Anguissa può fare la differenza. Il centrocampista è stato uno dei pilastri della squadra di Conte, disputando 26 partite in campionato, segnando 5 gol e fornendo 3 assist. Il suo rendimento è stato eccellente, con un totale di 2232 minuti giocati.

Non a caso, Conte lo ha schierato 25 volte da titolare, e la sua versatilità e capacità di recuperare palloni sono state risorse insostituibili per la squadra. Non è un mistero che, proprio nella partita con il Como, quando Anguissa è entrato al 62′ al posto di Billing, il Napoli ha fatto fatica a mantenere il controllo del gioco.

La strada del recupero: una sfida per Conte

L’assenza di Anguissa, per quanto inevitabile, obbliga Conte a ripensare le sue strategie per le prossime partite cruciali. Il centrocampo del Napoli dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più determinanti, e la sfida contro l’Inter sarà un test fondamentale.

In particolare, Conte dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere l’equilibrio della squadra e non subire il contraccolpo di questa perdita. Sebbene il Napoli abbia ancora risorse nel suo centrocampo, senza Anguissa il reparto perde in qualità e dinamismo. Sarà interessante vedere se il tecnico riuscirà a trovare un’alchimia diversa tra i suoi uomini, magari sperimentando qualche novità tattica per compensare l’assenza di uno dei suoi titolari.

In tutto ciò, l’ombra di una possibile lotta scudetto incombe: il Napoli non può permettersi di perdere ulteriori punti, e l’Inter si è fatta ormai avanti. Il match contro i nerazzurri sabato prossimo potrebbe, quindi, risultare decisivo per capire se il Napoli riuscirà a rimanere in corsa per il titolo. Un’ulteriore sconfitta potrebbe rappresentare un passo indietro significativo, non solo in termini di punti, ma anche di morale.