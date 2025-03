Gatti, addio Juventus: la decisione clamorosa della dirigenza

Gatti può dire addio alla Juventus a fine stagione: cosa sta accadendo al difensore

Federico Gatti potrebbe essere uno dei volti nuovi di una possibile rivoluzione estiva in casa Juventus. La clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli ha scosso l’ambiente bianconero, lasciando un’atmosfera sempre più tesa. Non è un segreto che la squadra sia in pieno processo di riorganizzazione e, nonostante Gatti abbia giocato un ruolo importante durante la stagione, il suo futuro alla Juventus è tutt’altro che sicuro.

Il centrale classe 1998 ha disputato una stagione da protagonista, collezionando 3035 minuti in campo, ma le sue prestazioni non sono bastate a garantirgli un posto fisso nella squadra, e la situazione potrebbe cambiare già in estate.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gatti è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il club, insieme a figure come Nicolò Savona, Samuel Mbangula, Kenan Yildiz e altri. La Juventus, infatti, potrebbe decidere di vendere il difensore se arrivasse un’offerta interessante, un segnale che la porta per Gatti non è definitivamente chiusa, ma nemmeno garantita.

Gatti e Thiago Motta: un rapporto difficile

Una parte cruciale del futuro di Gatti dipenderà anche dal destino dell’allenatore Thiago Motta, con cui il centrale non sembra avere un rapporto idilliaco. Le tensioni tra i due, infatti, non sono un segreto, e questo potrebbe influire sulla sua permanenza alla Juventus.

Nonostante ciò, Gatti ha comunque continuato a giocare, dimostrando la sua affidabilità anche in un reparto difensivo che ha avuto non poche difficoltà durante la stagione. Ma la realtà è che se Motta dovesse restare sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, una partenza del difensore potrebbe rivelarsi inevitabile.

La Juventus, infatti, starebbe valutando seriamente tutte le opzioni per il futuro del giocatore, e una cessione non è da escludere se arrivasse una proposta allettante. Un interesse concreto per Gatti sembra essere venuto dall’Inghilterra, con il Nottingham Forest che ha mostrato già nelle scorse settimane il suo interesse nei confronti del 26enne difensore.

Rinnovo in stand-by: cosa accadrà?

Gatti è legato alla Juventus fino al 2028, ma il contratto potrebbe essere rinegoziato prima della scadenza, con una proposta di rinnovo che prevedeva un adeguamento dell’ingaggio. Si parlava di un rinnovo fino al 2029, con un aumento da 1,4 a circa 2,3 milioni di euro a stagione, ma al primo di marzo, la firma è ancora lontana.

Il rinvio della decisione potrebbe riflettere l’incertezza sull’assetto futuro della squadra e su quali siano le priorità della società. È chiaro che la Juventus vuole mantenere Gatti, ma la situazione attuale potrebbe portare a una riflessione più profonda su quale ruolo avrà il difensore nella squadra bianconera.

Il destino di Gatti alla Juventus sembra davvero appeso a un filo, e mentre il mercato si avvicina, le prossime settimane saranno decisive. Se il difensore dovesse decidere di restare e rinnovare, lo farà con la consapevolezza che la Juventus sta attraversando un periodo di trasformazione, ma se il futuro non dovesse riservargli una maglia bianconera, un’opportunità all’estero potrebbe essere la svolta della sua carriera.

Il mondo del calcio è imprevedibile, e Gatti potrebbe presto trovarsi a prendere una decisione che cambierà il suo percorso. Sarà interessante vedere se alla fine l’opzione di restare in bianconero prevalerà o se una nuova avventura all’estero saprà convincerlo.