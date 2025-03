Koopmeiners, che flop: i numeri di una stagione nerissima

Teun Koopmeiners è stato fin qui un vero flop per la Juventus: i numeri di una stagione da dimenticare fin qui

Quando Teun Koopmeiners è stato annunciato come nuovo acquisto della Juventus il 28 agosto 2024, le aspettative erano altissime. Il centrocampista olandese, ex Atalanta, arrivava con un investimento significativo di 61 milioni di euro, bonus compresi.

In tanti si aspettavano che fosse lui a dare la qualità e la solidità che mancavano in mediana, ma a sei mesi di distanza dal suo arrivo, le cose non stanno andando affatto come previsto. Anzi, c’è chi comincia a chiedersi se Koopmeiners non stia rischiando di diventare uno dei peggiori acquisti nella storia recente della Juve in termini di rendimento/prezzo.

Le sue prestazioni, finora, sono state lontane da quelle che avevano conquistato la Serie A con la maglia dell’Atalanta. Particolarmente gravi sono state le due recenti uscite contro PSV Eindhoven e Empoli, che hanno segnato l’eliminazione della Juve sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia.

Se contro il PSV l’olandese ha avuto difficoltà a tenere il passo, contro l’Empoli la situazione è diventata ancora più imbarazzante: una prestazione sotto tono, errori clamorosi e addirittura una auto-pallonata che ha fatto il giro dei social, diventando oggetto di meme e ironia. Un immagine tutt’altro che confortante per un giocatore che doveva essere il faro del centrocampo bianconero.

Giuntoli e Motta: una fiducia che non paga

Teun Koopmeiners è stato un pallino di Cristiano Giuntoli, che lo aveva già cercato al Napoli e che ha fatto di tutto per portarlo a Torino, raggiungendo un accordo con l’Atalanta che ha portato alla Juve una cifra enorme per un giocatore che, al momento, non ha ancora giustificato l’investimento.

Giuntoli e Thiago Motta hanno puntato su di lui, cercando di adattarlo al gioco della squadra, ma a distanza di mesi, non sembra esserci stato alcun miglioramento significativo. Motivato, ma senza mai trovare una vera collocazione in campo, Koopmeiners ha fatto fatica a trovare il suo spazio in un centrocampo che ha già visto altre difficoltà.

La sua qualità e la sua tecnica, che lo avevano reso protagonista in un’Atalanta che puntava tanto sulla velocità di gioco e sulla corsa, non sono mai emerse appieno in bianconero. Ad oggi, è difficile capire quale ruolo possa ricoprire in un sistema che lo ha visto rimanere spesso fuori dalle dinamiche di gioco.

In un contesto così complicato, le parole di Thiago Motta, che ha dichiarato “Non si può pretendere senza dare niente”, risuonano come una freccia ben indirizzata, un’analisi impietosa di una stagione che finora non ha visto alcuna svolta per Koopmeiners.

Un investimento che pesa sulla Juve

Difficile non parlare di Teun Koopmeiners senza fare il confronto con gli altri grandi acquisti della Juventus. Il centrocampista olandese si piazza al 6° posto della classifica degli acquisti più costosi della storia bianconera, con una cifra di 61 milioni di euro (comprensivi di bonus).

Tra i top 10 ci sono nomi come Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Matthijs de Ligt, che hanno giustificato in parte (o interamente) i soldi spesi. Poi ci sono quelli come Arthur Melo, per il quale sono stati spesi oltre 80 milioni, e Dusan Vlahovic, che al momento non ha ancora raggiunto i livelli attesi.

Ma Koopmeiners è, senza dubbio, tra i più deludenti, con una stagione che non ha nemmeno lontanamente giustificato l’enorme cifra investita dalla società. Il rendimento/prezzo di Koopmeiners, a oggi, è una delle voci più problematiche della Juventus, un incubo che sembra pesare sulle spalle della società.

In attesa di un riscatto, l’unica speranza è che il giocatore torni presto a mostrare quella qualità che lo aveva reso un pilastro dell’Atalanta, e che possa finalmente portare a Torino la solidità che tanto manca alla Juventus di Motta. Se ciò non dovesse accadere, il suo nome potrebbe entrare, a malincuore, nella lista degli acquisti più deludenti della storia bianconera.