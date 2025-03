Infortuni in casa Inter: l’emergenza sulle corsie laterali dopo il Napoli

La situazione infortuni in casa Inter dopo il pari contro il Napoli: la situazione in vista della Champions

La trasferta di Napoli è stata dura per l’Inter, non solo per il risultato sul campo, ma anche per gli infortuni che hanno condizionato la squadra. Dopo una partita emozionante al Maradona, i nerazzurri sono rientrati a Milano nella notte, ma già da oggi Simone Inzaghi ha dovuto rimboccarsi le maniche e pensare alla difficile trasferta di Champions League contro il Feyenoord.

La squadra è stata messa alla prova da un’emergenza fisica che ha colpito in particolare le corsie laterali, con Dimarco e Calhanoglu che, nel corso del match, hanno dovuto alzare bandierina bianca. Il problema principale è arrivato da Calhanoglu, che durante la partita ha sentito un forte dolore muscolare, tanto da non riuscire a correre correttamente.

Il centrocampista turco ha dovuto lasciare il campo per evitare il rischio di un infortunio più grave. La buona notizia, però, è che si tratta solo di un colpo e non di un problema muscolare serio. Calhanoglu oggi si è allenato a parte, ma la sua presenza per la sfida contro il Feyenoord non sembra essere a rischio.

La situazione di Dimarco, invece, richiede maggiore cautela. Il terzino sinistro è stato sostituito nel corso della partita e, sebbene le prime valutazioni non siano preoccupanti, la squadra vuole essere certa che non ci siano problematiche più gravi. Per lui è prevista una valutazione più approfondita, con eventuali esami strumentali.

Soluzioni in corsa: la necessità di adattamenti

Se Dimarco dovesse non farcela, Inzaghi dovrà agire rapidamente per trovare una soluzione sulle corsie laterali, con la sfida contro il Feyenoord che si avvicina rapidamente. Tra le opzioni al vaglio, c’è la possibilità di spostare Bastoni nel ruolo di quinto difensore, ma una soluzione più probabile potrebbe essere l’impiego di Dumfries sulla fascia sinistra.

Il tecnico nerazzurro ha già parlato apertamente dell’emergenza che la squadra sta attraversando, chiedendo a tutti i giocatori la massima disponibilità per affrontare i prossimi impegni. La situazione è complicata, ma l’Inter ha sempre dimostrato di saper reagire anche nelle difficoltà.

Inzaghi sa che il periodo è delicato e non può permettersi ulteriori intoppi. La squadra dovrà essere pronta a sacrificarsi, con la consapevolezza che ogni scelta strategica sarà fondamentale per mantenere alto il livello di competitività, soprattutto in vista delle sfide europee. La situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma il tecnico dell’Inter si affida al suo gruppo e alla capacità di adattarsi a ogni evenienza.

Un momento delicato, ma l’Inter sa come reagire

In conclusione, la situazione attuale solleva più di qualche preoccupazione, ma l’Inter non è nuova a situazioni di emergenza. Gli infortuni di Dimarco e Calhanoglu aggiungono un ulteriore fattore di stress a un calendario già fitto, ma con la giusta mentalità e l’unità del gruppo, è possibile che anche questa volta la squadra riuscirà a trovare la strada giusta per superare le difficoltà.

In questo tipo di momenti, il carattere e la determinazione diventano cruciali: chi sa, magari sarà proprio una di queste situazioni di emergenza a far emergere il meglio dei nerazzurri. E voi, come vedete l’Inter in questo momento di difficoltà? Riusciranno a risollevarsi senza troppi intoppi?