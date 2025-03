Lazio, Zaccagni assente ma pronto a tornare in campo

In casa Lazio tegola per Marco Baroni: Mattia Zaccagni assente, il rendimento della squadra senza l’esterno

La Lazio è in piena corsa per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Questa sera, infatti, scenderà in campo contro il Viktoria Plzen per l’andata degli ottavi di finale. La squadra di Marco Baroni, galvanizzata dal recente successo a San Siro contro il Milan, cercherà di ottenere un buon risultato per affrontare la gara di ritorno con maggiore serenità.

Tuttavia, non sarà una partita facile, considerando le insidie che nasconde un match europeo, soprattutto in trasferta. A complicare ulteriormente le cose, però, ci sarà l’assenza di uno dei punti fermi della squadra: Mattia Zaccagni.

L’esterno, infatti, non prenderà parte a questa sfida, essendo stato costretto a saltare la partita a causa di un affaticamento al polpaccio che ha accusato subito dopo la vittoria contro il Milan. Un’assenza che non era del tutto inaspettata, come confermato anche dal tecnico Baroni durante la conferenza stampa di vigilia: “Mattia è recuperabile per la partita di lunedì. Gli esami hanno dato esito negativo, ma abbiamo preferito non rischiare insieme al giocatore” – ha spiegato il mister.

Gli infortuni di Zaccagni in stagione: quanto incidono sulla Lazio

Per Zaccagni, questo è solo l’ultimo di una serie di stop stagionali. Fino a oggi, ha saltato già quattro partite. Tre di queste in campionato, tra cui le vittorie contro Genoa e Como, in cui non ha potuto giocare a causa di una gastroenterite. Inoltre, ha dovuto saltare anche il pareggio contro il Como a causa di una squalifica.

In Europa League, invece, la sua assenza si è fatta sentire nella trasferta contro il Braga, dove la Lazio ha perso per 1-0, sempre a causa di una somma di ammonizioni. Insomma, una stagione di alti e bassi per il numero 10 biancoceleste. Nonostante queste difficoltà, Zaccagni rimane un elemento fondamentale per la Lazio, e il suo ritorno in campo sarà decisivo per gli obiettivi stagionali.

La sua velocità, le sue accelerazioni e la sua capacità di creare superiorità numerica sulle fasce sono qualità indispensabili per il gioco della squadra di Baroni. Nonostante l’assenza in questa gara, il suo contributo è atteso con ansia nelle prossime settimane, con la speranza che possa rientrare già nella partita di lunedì prossimo.

In attesa del suo ritorno, la Lazio dovrà fare a meno di Zaccagni in una partita delicata che potrebbe dire molto sulle prospettive future in Europa League. L’impegno contro il Viktoria Plzen segnerà un passaggio fondamentale nella stagione della squadra biancoceleste, chiamata a proseguire il suo cammino in Europa con l’ambizione di raggiungere i quarti di finale.

La Lazio, dunque, deve affrontare questa sfida senza uno dei suoi giocatori più decisivi, ma con la consapevolezza che Zaccagni sarà pronto a tornare in campo, magari già dal prossimo impegno, per dare il suo contributo e aiutare la squadra a realizzare il sogno di una lunga corsa in Europa.