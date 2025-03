Calcio, shock in Italia: 6 punti di penalizzazione

Calcio, arriva la stangata per il club italiano: sei punti di penalizzazione, ora sono guai

Il campionato di Serie C, sempre ricco di emozioni e colpi di scena, ha appena subito uno shock che risuonerà a lungo. È stato infatti deciso che il Taranto sarà estromesso dal campionato, mentre ad altre squadre sono state inflitte pesanti penalizzazioni in classifica per violazioni amministrative.

Nello specifico, il Messina ha subito una penalizzazione di 4 punti, la Triestina si è vista infliggere la stessa sanzione nel Girone A, mentre la Lucchese ha subito il colpo più duro con ben 6 punti di penalizzazione nel Girone B. Questa drastica decisione arriva a seguito di un’inchiesta che ha coinvolto diverse società, tutte deferite il 3 marzo dalla Co.Vi.So.C per problematiche di natura amministrativa.

Calcio, la Serie C ridisegnata: ecco cosa accade

Il provvedimento è stato preso dal Tribunale Federale Nazionale, e le sanzioni hanno immediatamente ridisegnato la classifica, in particolare quella del Girone C, dove l’estromissione del Taranto ha avuto un impatto devastante non solo sulla squadra stessa, ma anche sulle altre formazioni che avevano ottenuto risultati positivi contro i pugliesi.

Ora la classifica del Girone C di Serie C vede grandi cambiamenti. Il Taranto viene estromesso dal campionato, e i suoi risultati vengono cancellati, facendo scivolare verso il basso tutte le squadre che avevano ottenuto punti contro i rossoblù. Il nuovo scenario ha visto confermare al vertice l’Audace Cerignola con 60 punti, seguito da Avellino a 55 e Monopoli a 49.

Dietro, la corsa si fa incerta e difficile, con squadre come Benevento e Potenza che lottano per un posto nelle posizioni alte. Ma non è solo il Taranto a subire una pesante penalizzazione: il Messina, che ha ricevuto 4 punti di penalizzazione, è ora alle prese con una classifica che si fa sempre più complicata.

Attualmente, i siciliani sono fermi a 15 punti, un punteggio che li colloca ben lontano dalla zona salvezza. Eppure, anche per loro, la lotta continua, con la speranza di recuperare terreno nelle prossime giornate. La Lucchese è un altro caso emblematico. La decisione di infliggere loro ben 6 punti di penalizzazione, inel girone B già molto equilibrato, mette i toscani in una posizione molto delicata, con soli 33 punti all’attivo.

Sfida salvezza: che caos

La sfida per la salvezza diventa sempre più ardua, ma non mancheranno le battaglie sul campo per provare a risalire la classifica. Questa vicenda è un altro capitolo oscuro del calcio italiano, dove le problematiche amministrative continuano a incidere pesantemente sulle sorti dei club.

Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, purtroppo, non fanno altro che dimostrare che il rispetto delle regole è fondamentale per il corretto svolgimento del campionato. La domanda che ora ci si pone è: come reagiranno le altre squadre coinvolte da questi cambiamenti? Quali saranno le ripercussioni a lungo termine su un campionato che si prepara a vivere l’ennesima stagione di lotte e rivincite?

La nuova classifica del Girone C di Serie C:

1. Audace Cerignola – 60 punti

2. Avellino – 55 punti

3. Monopoli – 49 punti

4. Benevento – 46 punti

5. Potenza – 44 punti

6. Crotone – 43 punti

7. Catania – 38 punti*

8. Picerno – 38 punti

9. Trapani – 38 punti

10. Giugliano – 36 punti

11. Sorrento – 35 punti

12. Cavese – 33 punti

13. Juventus – 33 punti

14. Foggia – 30 punti

15. Team Altamura – 29 punti

16. Latina – 27 punti

17. Casertana – 22 punti

18. Messina – 15 punti**

19. Turris – 5 punti***

* un punto di penalizzazione

** quattro punti di penalizzazione

*** undici punti di penalizzazione