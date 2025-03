Infortunio McTominay: le condizioni del centrocampista del Napoli

Infortunio McTominay, quali sono le condizioni del centrocampista del Napoli: ecco come sta

Il Napoli sta vivendo una situazione delicata in mezzo al campo, con l’infortunio di Scott McTominay che potrebbe mettere a rischio la sua disponibilità nelle prossime partite. Tutto è iniziato al minuto 87 della partita contro la Fiorentina, quando il Napoli era in vantaggio 2-1.

Antonio Conte aveva deciso di sostituire Raspadori con Billing, ma all’ultimo momento ha cambiato idea. Su suggerimento dello stesso Raspadori, Conte ha scelto di rimuovere dal campo McTominay, che aveva chiesto il cambio a causa di un fastidio fisico. Il centrocampista scozzese, che stava disputando una grande partita, ha lasciato il campo acciaccato. Ora, resta da capire l’entità del problema che lo ha costretto a chiedere il cambio.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Conte alla vigilia della partita, il motivo dell’infortunio di McTominay è da ricercare in un sovraccarico muscolare. Una condizione che va tenuta sotto controllo, visto che fino all’ultimo non era certo che il centrocampista scozzese potesse essere disponibile per la partita odierna.

La situazione resta quindi da monitorare, e solo nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro sulla durata del problema e sulla possibilità di recupero. Il Napoli, che sta già facendo i conti con l’assenza di Anguissa, rischia di avere una coperta troppo corta in mezzo al campo, proprio nel momento più delicato della stagione.

McTominay fondamentale per il Napoli

In questa stagione, McTominay si è rivelato un valore aggiunto per il Napoli. Con la maglia azzurra, il centrocampista scozzese ha collezionato 25 presenze in Serie A, segnando 6 gol e fornendo 4 assist. La sua presenza in campo ha avuto un impatto significativo, sia in fase difensiva che offensiva.

La sua capacità di recuperare palloni e di inserirsi nelle azioni offensive lo ha reso uno degli uomini chiave per il Napoli. Nonostante i suoi limiti in alcuni aspetti del gioco, McTominay ha sempre mostrato grande determinazione e qualità, risultando decisivo in numerose occasioni.

La sua assenza, per quanto temporanea, potrebbe dunque creare qualche difficoltà alla squadra. Conte, comunque, spera che nei prossimi giorni arrivino buone notizie riguardo alle condizioni fisiche di McTominay. Gli Azzurri, infatti, sono attesi dalla sfida contro il Venezia domenica 16 marzo alle 12.30, prima della pausa per le nazionali.

L’infortunio di McTominay si inserisce in un momento complicato per il Napoli, che non potrà contare su Anguissa, out per un infortunio subito contro il Como. L’assenza del camerunese si farà sentire al Penzo, e il recupero di McTominay diventa ancora più cruciale in vista di questo match.

Napoli, guai per Conte: la coperta è cortissima

La situazione in mezzo al campo sta diventando sempre più critica per il Napoli. Con Anguissa infortunato e la possibile assenza di McTominay, il centrocampo sembra davvero corto, e le opzioni per Conte sono limitate. Il tecnico dovrà fare affidamento su altri giocatori per coprire le posizioni centrali, ma la mancanza di alternative di qualità potrebbe metterlo in difficoltà.

Il Napoli non può permettersi di lasciare troppi spazi, soprattutto in vista delle sfide cruciali che arriveranno, come il match contro il Milan nell’ultimo weekend di marzo, che rappresenterà un banco di prova importante per le ambizioni della squadra. La speranza è che il recupero di McTominay avvenga in tempi rapidi, ma al momento la situazione è ancora tutta da definire.