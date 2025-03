Calcio, nuovo caos in Italia: il club è stato escluso dal campionato

Calcio, nuovo caos in Italia: è stata esclusa dal campionato. Nuovo terremoto in atto, la classifica

La Serie C continua a essere scossa da una serie di eventi che stanno stravolgendo la stagione di molte squadre, con l’ultima esclusione che ha visto protagonista la Turris, una delle squadre storiche del girone C. Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di escludere la società campana dal campionato in corso, annullando di fatto tutte le partite disputate finora e modificando la classifica.

Una situazione che non è nuova, considerando che solo una settimana fa era toccato al Taranto subire la stessa sorte. Entrambe le esclusioni hanno radici in violazioni amministrative e hanno avuto un impatto devastante sul campionato, con un ricalcolo della graduatoria che cambia completamente l’andamento della stagione a meno di poche giornate dal termine della Regular Season.

Le motivazioni dietro l’esclusione

La Turris, come il Taranto, è stata esclusa dal campionato a seguito delle indagini da parte della Covisoc, che ha rilevato gravi violazioni amministrative. La decisione del Tribunale Federale Nazionale arriva dopo l’analisi della situazione contabile della squadra di Torre del Greco.

Queste infrazioni hanno avuto pesanti ripercussioni non solo sulla Turris, ma sull’intero campionato, che si trova ora ad affrontare il caos e l’incertezza di una classifica completamente stravolta. L’esclusione della Turris e quella del Taranto, avvenuta solo pochi giorni prima, sono due eventi che fanno luce su un problema sistemico che affligge la Serie C.

Dal punto di vista amministrativo, la difficoltà di alcune squadre di rispettare gli obblighi amministrativi e finanziari, necessari per competere in una lega professionistica. Mentre il campionato si avvicina alla fine, la situazione si fa ancora più delicata, con una corsa alla promozione e alla salvezza che si mescola ora con la necessità di ricalcolare tutti i risultati e le posizioni di classifica.

La nuova classifica: come cambia dopo la doppia esclusione

Con l’esclusione della Turris e del Taranto, la classifica del girone C di Serie C è stata inevitabilmente modificata. Questi due team, che erano tra le squadre in lotta per evitare la retrocessione, non parteciperanno più alle prossime gare, e tutti i risultati precedenti ottenuti contro di loro sono stati annullati. La nuova graduatoria, quindi, presenta una situazione completamente diversa rispetto a quella di qualche giorno fa.

Di seguito la nuova classifica, aggiornata dopo l’esclusione di Turris e Taranto:

Audace Cerignola 55 (-6)

55 (-6) Avellino 54 (-4)

54 (-4) Monopoli 46 (-6)

46 (-6) Benevento 44 (-3)

44 (-3) Crotone 43 (-3)

43 (-3) Potenza 41 (-4)

41 (-4) Catania 40 (-1)

40 (-1) Giugliano 35 (-3)

35 (-3) Picerno 36 (-3)

36 (-3) Trapani 32 (-6)

32 (-6) Juventus NG 32 (-1)

32 (-1) Sorrento 31 (-4)

31 (-4) Cavese 31 (-3)

31 (-3) Team Altamura 31 (-1)

31 (-1) Foggia 30 (-3)

30 (-3) Latina 24 (-3)

24 (-3) Casertana 19 (-4)

19 (-4) ACR Messina 12 (-3)

12 (-3) Turris 0

0 Taranto 0

Come possiamo vedere, le squadre che si trovavano in lotta per la salvezza, come il Taranto e la Turris, sono state rimosse dalla classifica, e questo stravolgimento porta inevitabilmente ad una modifica dei punti e della composizione finale del campionato. Ora, la corsa per la retrocessione è ancora più incerta, con il Messina e la Casertana pronte a lottare per evitare di scivolare nella zona rossa, ma senza più la presenza dei due club appena esclusi.

Il futuro del campionato e la lotta salvezza

Con l’esclusione della Turris e quella già decisa per il Taranto, il campionato di Serie C sembra essere stato investito da un turbinio di eventi che potrebbero influire sulla corsa finale. La lotta per evitare la retrocessione si fa ora ancora più avvincente, con il playout che vede coinvolte squadre come Messina e Casertana, che dovranno sfidarsi per mantenere la categoria. Se da un lato la classifica si è scombussolata, dall’altro lato c’è la consapevolezza che il campionato è ancora vivo e che ogni partita è cruciale per definire le sorti delle squadre coinvolte.

Ora, la speranza per i tifosi delle squadre coinvolte è che si possa tornare a concentrarsi sul calcio giocato, senza più intoppi burocratici o decisioni drastiche. La Serie C, come tutti i campionati professionistici, merita stabilità e serenità per continuare a crescere e a regalare emozioni, ma è chiaro che l’ombra delle esclusioni pesa anche sul morale delle società e dei tifosi.