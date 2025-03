Hummels si scusa con la Roma: “Mi dispiace, ho deluso tutti”. La novità sul suo futuro

Mats Hummels si scusa con compagni e tifosi dopo il rosso di Bilbao: le sue parole e cosa può accadere ora

È difficile trovare parole per giustificare un errore come quello che ha commesso Mats Hummels nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Il difensore tedesco ha regalato un’occasione fatale alla sua squadra, gettando nel caos una partita che, alla fine, ha visto i giallorossi prevalere per 3-1. E così, in un attimo, il sogno di passare ai quarti di finale è svanito.

Al 12′ del match, Hummels ha commesso un errore grossolano in fase di impostazione, regalando la palla a un avversario. A quel punto, nel tentativo di rimediare, ha atterrato l’attaccante lanciato verso la porta. Il direttore di gara, Turpin, non ha avuto dubbi: rosso diretto e partita compromessa. Una situazione che, purtroppo, ha segnato il destino della sua squadra.

Le scuse di Hummels: “Mi dispiace Roma”

Al termine della partita, il centrale tedesco ha voluto condividere un messaggio di scuse sui suoi canali social. Con una sincerità rara, ha scritto: “Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo”.

Ha insomma fatto mea culpa il difensore tedesco ex Borussia Dortmund, senza ombra di dubbio uno dei più esperti della squadra giallorossa. “Queste partite erano quelle in cui la mia squadra poteva contare su di me. Non so che altro dire, sono deluso di me come tutti voi” ha poi aggiunto, spiegando di essere molto arrabbiato per l’epilogo.

Le parole di Hummels sono cariche di frustrazione e rimorso, come ci si potrebbe aspettare da un professionista di questo calibro. Il difensore, reduce da anni di successi con il Borussia Dortmund e la Nazionale tedesca, si è trovato a dover affrontare la dura realtà di aver commesso un errore che ha cambiato l’andamento dell’intero incontro. Non è da tutti avere il coraggio di fare mea culpa in modo così pubblico, e questo ha sicuramente colpito i suoi compagni e i tifosi.

Ranieri difende la squadra, ma riconosce l’importanza dell’episodio

Nel post partita, anche l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato dell’episodio che ha cambiato la gara. Nonostante l’errore di Hummels fosse centrale, il tecnico ha voluto alleggerire la tensione, evitando di puntare il dito contro un solo giocatore.

Ranieri ha dichiarato: “Espulsione dubbia? Per me era da espulsione, chiara e netta. Ha perso tempo, doveva girare la palla sulla sinistra non lo ha fatto, succede” ha sottolineato il tecnico che di fatto ha usato bastone e carota nei confronti del suo centrale. “Rimane un grande campione, però bisogna fare i complimenti alla squadra che nelle difficoltà si è unita, è rimasta compatta e non ha ceduto”.

Le parole di Ranieri, pur riconoscendo la gravità dell’errore, pongono l’accento sulla forza della squadra, che nonostante la situazione difficile, è riuscita a rimanere concentrata. La Roma ha avuto la capacità di capitalizzare l’occasione e passare ai quarti, dimostrando il carattere che spesso è il marchio di fabbrica di una squadra che punta a fare strada in Europa.

Il futuro di Hummels: un errore che non cancella una carriera

Nonostante l’errore commesso, Hummels rimane uno dei difensori più esperti e talentuosi del panorama calcistico europeo. La sua carriera, fatta di trofei e prestigio, non può essere messa in discussione da un singolo episodio. La sua autocritica e la sua sincerità nel chiedere scusa dimostrano un professionista consapevole della propria responsabilità, ma anche pronto a reagire a un episodio negativo.

Il futuro di Hummels è ora tutto da scrivere. Ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e l’errore commesso in Europa League potrebbe essere quello decisivo per un addio ai colori giallorossi dopo una sola stagione.