Napoli, preso il difensore: Manna accelera e trova l’accordo per il talento

Il Napoli è in piena lotta per il titolo ma il ds Manna lavora già a rinforzare la rosa per la prossima stagione: chiuso un colpo, arriva il talento

La stagione entra nel vivo e il Napoli si trova in una posizione di forza nella lotta per il titolo. Gli azzurri sono attualmente secondi in classifica, con un solo punto di distacco dall’Inter capolista. Con un rendimento costante e la voglia di tornare a vincere, la squadra di Antonio Conte sta cercando di mantenere il passo, consapevole che ogni punto può fare la differenza in una corsa così serrata.

Oltre agli impegni in campionato, il Napoli guarda anche alle competizioni europee, motivo per cui la società sta già lavorando per garantire rinforzi di qualità. Il focus è su un mix di esperienza e giovani talenti pronti a crescere all’ombra dei veterani, per assicurare continuità e un futuro solido.

Mercato Napoli: accordo con l’Empoli per Marianucci

Il calciomercato del Napoli non si ferma e la società ha già messo le mani su un talento emergente. Il club partenopeo ha infatti raggiunto un accordo con l’Empoli per il giovane difensore Luca Marianucci, che dovrebbe trasferirsi a giugno. La notizia è stata riportata dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto.

Si tratta di un colpo mirato in ottica futura. Marianucci, classe 2004, ha avuto un’esplosione di rendimento in questa stagione, diventando un perno della difesa dell’Empoli con 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo anche con due assist. Il difensore centrale firmerà un contratto quinquennale con il Napoli, che ha deciso di puntare su di lui dopo aver cercato a lungo un rinforzo giovane per la retroguardia.

Come cambia il Napoli con Marianucci e gli obiettivi per il futuro

L’arrivo di Marianucci si inserisce in una strategia chiara: il Napoli vuole rafforzare la difesa con elementi giovani e di prospettiva. Dopo aver tentato di ingaggiare Comuzzo della Fiorentina senza successo, il club ha deciso di puntare su Marianucci, considerato un profilo più accessibile e pronto a crescere gradualmente.

Con l’arrivo del giovane difensore, la squadra avrà un’opzione in più nel pacchetto arretrato. Al momento, la difesa vede protagonisti Buongiorno e Rrahmani, ma Marianucci potrà inserirsi gradualmente, magari prendendo il posto di Juan Jesus, che potrebbe scalare nelle gerarchie. Questa mossa è pensata anche in ottica delle coppe europee, competizione che il Napoli dovrebbe tornare a giocare la prossima stagione.

La strategia della dirigenza è chiara: costruire un gruppo solido e competitivo, capace di competere su più fronti. Il mercato di marzo è solo un assaggio di ciò che potrebbe accadere in estate. Quali altri colpi possiamo aspettarci dal Napoli? La società ha già dimostrato di sapersi muovere in anticipo: i tifosi possono aspettarsi altre sorprese nelle prossime settimane.