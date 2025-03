Anguissa lascia il Napoli: arriva la clamorosa conferma

Anguissa potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: arriva la clamorosa conferma che getta nello sconforto i tifosi azzurri

Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi giocatori più importanti: André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, arrivato nel 2021 dal Fulham, è diventato un tassello fondamentale per il centrocampo azzurro, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello Scudetto nella stagione 2022/23. Eppure, nonostante un contratto che può estendersi fino al 2027, il futuro del giocatore sembra sempre più lontano dall’ombra del Vesuvio.

Secondo indiscrezioni riportate dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria. Non si tratta solo di una questione sportiva, ma anche di motivazioni personali e familiari che lo spingono verso un possibile addio a fine stagione.

Chi è sulle tracce di Anguissa?

Se il Napoli non si opporrà alla cessione di Anguissa, chi potrebbe farsi avanti per assicurarsi le sue prestazioni? In pole position ci sono diversi club di Premier League, un campionato che il camerunese conosce bene grazie alla sua esperienza con il Fulham. Tra i possibili pretendenti si fanno i nomi di squadre come il Manchester United e l’Aston Villa, entrambe alla ricerca di un rinforzo fisico e tecnico per il proprio centrocampo.

Oltre all’Inghilterra, anche la Ligue 1 osserva con interesse la situazione. Il Monaco, in particolare, segue Anguissa da vicino e potrebbe rappresentare un’opzione concreta. Il club monegasco ha spesso puntato su giocatori fisicamente dominanti e tecnicamente validi, caratteristiche che il centrocampista azzurro possiede in abbondanza.

Una Serie A sempre meno attraente per i big?

La possibile partenza di Anguissa solleva una questione più ampia: la Serie A sta perdendo appeal per i giocatori di alto livello? Negli ultimi anni, molte stelle hanno lasciato il campionato italiano per approdare in campionati economicamente più competitivi. Se un club come il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori per ragioni extra-sportive, significa che il nostro calcio fatica ancora a trattenere i suoi talenti.

Il caso di Anguissa non è isolato. Anche altri giocatori chiave potrebbero essere tentati da offerte più allettanti, soprattutto se il Napoli non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Il progetto del club, quindi, dovrà necessariamente passare per un rafforzamento della rosa e per il consolidamento di un ambiente che renda i giocatori più propensi a restare.

Futuro di Anguissa, cosa succederà?

Con il calciomercato estivo alle porte, la situazione di Anguissa sarà uno dei temi caldi delle prossime settimane. Il suo futuro dipenderà sia dalle offerte che arriveranno al Napoli, sia dalla volontà del giocatore di abbracciare una nuova avventura. La certezza, per ora, è che diversi club stanno monitorando la situazione e che il camerunese potrebbe essere uno dei nomi più interessanti sul mercato.

Per i tifosi azzurri, il possibile addio di Anguissa sarebbe un duro colpo, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità per il Napoli di reinvestire su nuovi talenti. Resta da vedere se il club sarà pronto a sostituire un giocatore che, negli ultimi anni, ha dato tanto alla squadra.