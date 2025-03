Osimhen torna in Serie A: scelto il club ma c’è un problema

Il mercato estivo è ancora lontano, ma in casa Juventus già si inizia a parlare dei colpi da mettere a segno per la prossima stagione. La squadra bianconera sta cercando di rinforzare l’attacco, e uno dei nomi più caldi è quello di Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray.

Ma come spesso accade quando ci sono trattative di questo calibro, le cose non sono mai semplici. Anzi, dietro questo possibile trasferimento si nascondono numerosi intrecci e scelte politiche che potrebbero complicare tutto.

La Juventus punta su Osimhen, ma c’è un ostacolo

La Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante nigeriano da tempo, e i contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente di Osimhen non sono mai mancati. La situazione in casa Juventus, con la cessione probabile di Dusan Vlahovic e la complessa questione relativa a Randal Kolo Muani, fa sì che Giuntoli e il suo team stiano già progettando l’attacco del futuro.

Tra le priorità figura proprio Osimhen, che ha sempre conquistato la stima del direttore sportivo bianconero. Secondo alcune fonti, il calciatore avrebbe già mostrato interesse ad approdare a Torino, ma un grande ostacolo si erge tra lui e la Juventus: il Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha infatti posto un veto sulla cessione di Osimhen alla Juventus. Nonostante il calciatore sia ormai da tempo in Turchia, dove sta facendo faville con la maglia del Galatasaray, il Napoli non ha alcuna intenzione di trattare con i bianconeri per il suo cartellino.

La questione non riguarda solo la rivalità tra i due club, ma anche motivazioni più concrete. De Laurentiis non vuole cedere il suo attaccante a una diretta concorrente, e, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe addirittura deciso di non aprire neppure un dialogo con la Juventus per una possibile trattativa.

Il rilancio di Osimhen in Turchia e il futuro incerto

Nonostante il veto del Napoli, Osimhen continua a far parlare di sé, soprattutto per il suo ottimo rendimento in Turchia, dove sta mostrando tutto il suo valore con il Galatasaray. Il centravanti nigeriano, che ha contribuito in modo decisivo all’ultima vittoria della sua squadra in campionato, è scatenato più che mai.

Il suo rendimento in Super Lig è stato spettacolare, con numerosi gol e prestazioni di alta qualità che hanno attirato l’attenzione di top club europei. Nel frattempo, la Juventus resta interessata, ma dovrà fare i conti con la posizione inflessibile del Napoli. De Laurentiis preferisce infatti aprire a una cessione all’estero, con il Galatasaray che potrebbe avere un’opportunità di riscatto del giocatore a un prezzo ridotto, rispetto alle richieste iniziali.

Il presidente partenopeo sembra propenso a una cessione rapida, magari a fronte di una clausola di 75 milioni di euro, ma non ha alcuna intenzione di fare affari con la Juventus, almeno per ora. In un mercato così competitivo, il futuro di Osimhen appare ancora incerto, ma il suo nome è destinato a restare al centro delle trattative.

Con la Juventus che guarda con interesse e il Napoli che frena ogni possibile dialogo, cosa succederà alla fine? Resta solo da vedere quale sarà la prossima mossa per uno degli attaccanti più promettenti d’Europa. E chissà, magari il destino di Osimhen si deciderà altrove, lontano dalle luci di Torino e Napoli, ma sicuramente non dalla sua immensa classe.