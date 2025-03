Juve, Tuttosport: Yildiz venduto per 50 mln, scelto il sostituto

I bianconeri iniziano a programmare il futuro e questo potrebbe portare a sacrificare anche il turco. Pronto già il sostituto del giocatore

È tempo di pensare al futuro in casa Juventus. Dopo una stagione molto deludente, la dirigenza bianconera sta iniziando a ragionare su come muoversi per andare a rendere la squadra attuale ancora più forte. Molto dipenderà sia dal piazzamento in campionato che dalla scelta del tecnico. Con un quarto posto, i piani potrebbero essere differenti rispetto a quanto ipotizzato fino ad oggi. In caso di mancata qualificazione in Champions League, ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione.

A prescindere dal piazzamento, tra i giocatori destinati ad essere sacrificati in ogni caso ci sarebbe Yildiz. Il turco spera di rimanere ancora in bianconero, ma la Juventus, come riferito da Tuttosport, sta pensando realmente di cederlo davanti ad una proposta importante. Le big inglesi si stanno muovendo e Mendes è al lavoro per individuare una soluzione. Naturalmente una sua partenza costringerà Giuntoli a trovare il giusto sostituto e c’è un nome che stuzzica molto la fantasia della Vecchia Signora nel prossimo calciomercato. Molto dipenderà anche da chi arriverà in panchina.

Calciomercato Juve: via Yildiz, chi arriva al suo posto

Il futuro di Yildiz sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. I bianconeri stanno ragionando sulla possibilità di privarsi dell’esterno e una proposta di 50 milioni di euro potrebbe davvero portare la Vecchia Signora a salutare il turco. Un sacrificio reso necessario per cercare di mettere in ordine il bilancio dopo una stagione non sicuramente positiva. La sua partenza costringerebbe Giuntoli ad andare a trovare un sostituto di assoluto livello.

Al momento si è nel campo delle riflessioni, ma attenzione alla possibilità di un Joao Felix alla Juventus la prossima sessione di calciomercato. Il Milan non ha intenzione di riscattare il portoghese e sappiamo come il Chelsea non pensa di confermarlo. Il portoghese si candida ad essere, quindi, uno dei candidati per andare a sostituire Yildiz alla Vecchia Signora la prossima stagione.

Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus deve prima chiudere la stagione e subito dopo andare a sciogliere i dubbi su come comportarsi sul calciomercato. Di certo la sensazione è che qualche cessione importante ci sarà e il nome di Yildiz è uno di quelli papabili. In caso di partenza del turco, i bianconeri potrebbero andare con forza su Joao Felix soprattutto se il Milan non dovesse riscattarlo dal Chelsea.