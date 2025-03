Serie A, altro cambio in panchina: una big ha scelto Gilardino

In Serie A un altro club sta seriamente valutando di cambiare guida tecnica e panchina e per puntare con decisione alla UEFA Champions League ha messo nel mirino Alberto Gilardino. Alla guida del Genoa ha fatto vedere ottime cose ed ora è pronto per la grande occasione della sua carriera. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In Serie A come è noto la posizione per gli allenatori è sempre instabile ed incerta, dal momento che come sempre sono i primi (ed a volte addirittura gli unici) a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. In tal senso, sono tante le panchine che si preparano a fare dei cambiamenti non di poco conto in estate dopo una annata che per tanti è stata da dimenticare.

Per ragioni, ovviamente, differenti e che variano da caso a caso. Una big, però, per impostare la sua ripartenza, ha individuato in Alberto Gilardino il profilo ideale. Al Genoa al primo anno di Serie A e in occasione della promozione ha dimostrato tutto il suo valore ed ora è pronto per la grande chance che può cambiare radicalmente la sua carriera.

Nuovo cambio in panchina in Serie A: le ultime notizie

Cambiare un allenatore significa anche fare i conti con un fallimento di un progetto e per questo motivo si tratta di una scelta, seppur in alcuni casi presa apparentemente a cuor leggero, sempre molto sofferta. In tal senso, un club di Serie A in maniera del tutto inattesa sta seriamente valutando l’ipotesi di un nuovo allenatore che possa andare a sostituire quello attuale.

Stando a quanto raccontato da FantaMaster, infatti, la Lazio sta seriamente riflettendo sulla posizione del tecnico Marco Baroni. Nonostante una stagione nel complesso positiva, gli alti e bassi sono stati preoccupanti ed il 5-0 patito per mano del Bologna ha lasciato tutti di stucco. In tal senso, pare che Lotito abbia individuato in Gilardino il profilo ideale per ripartire.

Serie A, Gilardino obiettivo per puntare alla Champions League

Per Gilardino allenare la Lazio sarebbe una occasione troppo ghiotta per non accettare, anche perché gli verrebbe data la possibilità di lottare per traguardi importanti. Come la UEFA Champions League. Il finale di stagione sarà fondamentale per Baroni per difendere la propria posizione e tenersi saldo sulla panchina.