L’annuncio sconvolge il weekend della Juve: “Attende l’esonero”

Clamorose notizie in casa Juve. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi minuti, ecco nello specifico cosa sta succedendo.

La situazione in casa Juve è davvero rovente, i bianconeri sono reduci da 0 gol fatti e 7 gol subiti nelle ultime due gare e vive uno dei periodi più complicati della sua storia. Ormai sono tutti sotto osservazione, dai giocatori fino alla società e in particolare all’allenatore Thiago Motta, finito costantemente sotto osservazione dopo le ultime prestazioni.

Il tecnico bianconero è finito nel mirino, i tifosi non ne possono più perchè la Juve non offre ne gioco che risultati e Motta è chiamato a reagire il prima possibile, a partire dalla prossima sfida contro il Genoa. Anche se, a dire il vero, visto questa situazione, non è da escludere un clamoroso ribaltone già ora durante la sosta.

Il giornalista Tony Damascelli, noto per i suoi modi talvolta molto netti, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni su Motta e sul suo futuro a Torino. Inoltre una nuova rivelazione riguardo ciò che potrebbe accadere tra Motta e Giuntoli: “Voglio vedere con che faccia Giuntoli e Thiago Motta si potranno guardare negli occhi“, e poi ha spiegato il vero motivo di queste parole.

Addio Juve, conferme sull’esonero di Thiago Motta

Nel corso di questa intervista Damascelli ha spiegato il motivo per cui ritiene ormai chiusa la parentesi bianconera per Thiago Motta e nonostante le smentite di rito Giuntoli avrebbe già avuto colloqui con altri tecnici. Il giornalista ha chiarito: “I contatti con altri allenatori ci sono stati e non solo con Mancini. Sinceramente come minimo Motta potrebbe mettergli le mani addosso, lui aspetta solo di essere cacciato”.

I tifosi ormai hanno tolto la fiducia al tecnico bianconero e a dire il vero anche a Giuntoli, non gradiscono più questa situazione e la Juve è in difficoltà totale. Al momento i bianconeri sono quinti in classifica e non è possibile questa situazione particolare. Il giornalista ha parlato poi di come sta affrontando questo momento l’ex allenatore di Spezia e Bologna:

“Al momento è questo lo stato dell’essere di Thiago Motta, anzi del malessere. Ma non c’è più nulla da sorprendersi in quel di Torino” con la situazione che potrebbe cambiare da un momento all’altro. E nelle ultime ore sono nati nuovi rumors riguardo la presenza dell’entourage di Motta a Torino, occhio a quel che potrebbe succedere anche prima della sfida tra Genoa e Juve.