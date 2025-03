Salta Milan-Inter, grave assenza nel derby di Coppa Italia

Come un fulmine a ciel sereno la notizia che il big non prenderà parte a Milan-Inter: assenza pesantissima nel Derby

Una stagione quasi agli opposti quella di Milan ed Inter che dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torneranno in campo per la Serie A, ma non solo. I nerazzurri contro l’Udinese, la squadra di Conceicao impegnata nel big match con il Napoli.

Una manciata di ore dopo, l’ennesimo Derby della Madonnina di scena a San Siro: una sfida che può significare tantissimo tanto per l’Inter, che punta a vincere tutto in questa scoppiettante stagione, quanto per il ‘Diavolo’ reduce da mesi difficili nei quali ha seminato poco e raccolto ancora meno. I nerazzurri hanno in mente lo Scudetto, sono in netto vantaggio sul Napoli e nonostante un calendario sulla carta più favorevole agli uomini di Conte, sono senza dubbio i favoriti per festeggiare il tricolore a fine stagione.

Il Milan invece, da un pò, non fa altro che vivere alla giornata. Una squadra imprevedibile, capace di battere proprio l’Inter in finale di Supercoppa italiana regalandosi un trofeo importante ma – allo stesso tempo – in grado di farsi eliminare dal più modesto Feyenoord e rischiare seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League. La folta concorrenza e 6 punti di distacco dal Bologna di Italiano non sono pochi.

Ecco perché la semifinale di andata di Coppa Italia rappresenta uno spartiacque soprattutto per i rossoneri che si giocano il tutto per tutto, nel tentativo di chiudere dignitosamente un’annata complicata. Davanti però c’è l’Inter e un derby è pur sempre un derby.

Milan-Inter, assenza pesantissima: non ci sarà

Proprio in vista della Stracittadina di scena il prossimo 2 aprile alle 21:00, arrivano notizie contrastanti per quelle che saranno le formazioni pronte a scendere in campo. E pare proprio che uno dei sicuri protagonisti sia destinato a guardare i compagni dalla panchina – forse – addirittura dalla tribuna.

Si parla proprio di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e perno fondamentale al fianco di Thuram nell’attacco dei campioni d’Italia in carica. Il ‘Toro’ ha accusato un problema muscolare con l’Argentina, finendo per tornare in anticipo a Milano. Nei prossimi giorni, verosimilmente nella giornata di lunedì, la punta nerazzurra dovrebbe essere sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

In ogni caso la sua presenza contro il Milan è in fortissimo dubbio, lo sarà anche se le condizioni fisiche del numero 10 dovessero essere buone. L’Inter è chiamata a vivere tanti impegni cruciali nei prossimi tempi, non solo in campionato e coppa Italia: spicca, ovviamente, la doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco (8 e 16 aprile) che potrebbe regalare ai ragazzi di Inzaghi il pass per le semifinali.

Ecco perché, a scopo precauzionale e per preservare il capitano, Inzaghi potrebbe tenerlo a riposo arrivando ad affiancare probabilmente Taremi a Thuram. L’attaccante di Bahìa Blanca in questa stagione ha preso parte a 39 gare, tra campionato e coppe, con 18 reti complessive e 6 assist per i compagni: un’assenza, numeri alla mano, che rischia di pesare parecchio a Inzaghi.