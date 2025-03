Beffa Inter, Manna lo porta al Napoli: rinforzo da urlo

Manna beffa l’Inter e regala al Napoli un nuovo giocatore in vista della prossima stagione: rinforzo da urlo, Conte può sorridere

Pur non essendo costruito per vincere lo scudetto, come spesso ribadito da Antonio Conte in conferenza stampa, il Napoli è lì a giocarsela con l’Inter e vuole continuare a crescere sotto tutti i punti di vista.

Quello di quest’anno è solamente un punto di partenza per gli azzurri che il prossimo anno torneranno a giocare la Champions League ed avranno a disposizione parecchia liquidità da investire sul mercato. Nel corso degli anni, la gestione economica di De Laurentiis è stata pressoché perfetta e ciò permetterà al Napoli di poter andare all’assalto sul mercato senza troppi problemi rispetto alle dirette concorrenti che devono invece fare i conti con i propri bilanci in rosso.

In vista della prossima stagione, Conte ha intenzione di alzare l’asticella e per questo ha già fatto sapere alla società di volere dei rinforzi di livello per poter affrontare senza troppi patemi il doppio impegno. Il ds GiovannI Manna non ha intenzione di tradire la fiducia che il tecnico salentino ripone in lui ed è pronto ad accontentarlo piazzando subito un colpo importante.

La società azzurra è già molto attiva sul mercato e, dopo aver praticamente bloccato l’arrivo di Marianucci dall’Empoli, è pronta a scippare un giocatore che piace molto anche all’Inter, ovvero Sam Beukema del Bologna.

Napoli, non solo Marianucci: fari puntati anche su Beukema

Nelle ultime due stagioni trascorse con la maglia del Bologna Sam Beukema è stato protagonista di prestazioni di altissimo livello. Il difensore olandese classe 1998 ha inevitabilmente attirato su di sé l’interesse di alcuni club di Serie A e tra questi c’è anche il Napoli. Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, gli azzurri hanno intenzione di anticipare la concorrenza dell’Inter ed avrebbero già avviato i primi contatti con il Bologna per sondare il terreno.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato, dopo aver praticamente definito il trasferimento di Marianucci dall’Empoli per circa 9 milioni, l’intenzione del Napoli è quella di andare a chiudere per un altro difensore considerato che Rafa Marin andrà via a fine stagione. Inoltre, è altamente probabile che anche Juan Jesus possa dire addio agli azzurri visto il contratto in scadenza a giugno e la società partenopea non vuole farsi cogliere impreparata.

La trattativa con il Bologna è ancora nelle sue fasi embrionali, ma il Napoli ha già mosso i primi passi nella speranza di anticipare l’Inter e regalarsi un rinforzo da urlo. Beukema è attualmente la prima scelta degli azzurri per la difesa e non è da escludere nei prossimi giorni un’accelerata importante per bruciare la concorrenza.