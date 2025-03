Juve, inizio in salita per Tudor: 4 brutte notizie

E’ iniziata l’avventura in bianconero per Igor Tudor che è stato annunciato come nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Thiago Motta.

Ma per il nuovo tecnico già sono evidenti i primi problemi con la sua avventura che inizia già in salita. Adesso la Juve ha affidato a Tudor le chiavi del club per provare a dare una scossa forte a livello mentale e tattico visto che l’annata bianconera è stata completamente fallimentare. Arrivati a questo punto si deve provare a salvare la stagione e per questo motivo che c’è stato un cambio in panchina.

La Juve spera di poter ottenere dei risultati positivi in questi ultimi mesi di stagione con Tudor in panchina provando a raggiungere almeno il 4 posto in classifica di Serie A che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions.

Questo potrebbe garantire alla Juve una vera svolta per dare continuità al progetto almeno dal punto di vista economico. Perché i disastri che sono stati messi di fila quest’anno hanno creato un vero danno economico e d’immagine al club che ora deve provare a rimediare e si è affidato a Tudor dopo l’esonero di Motta per provare ad ottenere un cambio di rotta.

Juventus, Tudor cambia tutto: strada però in salita

Non sembra iniziare nel migliore dei modi però l’avventura di Igor Tudor alla Juve. Il nuovo allenatore dovrà provare ad ottenere dei risultati diversi da quelli che aveva raccolto Thiago Motta fino a questo punto visto che mese dopo mese si sono accumulati errori e prestazioni scadenti, oltre che a dei pessimi risultati che hanno portato il club a provare anche vergogna.

Il nuovo allenatore si sta già mettendo a lavoro con la squadra e ha condotto i primi allenamenti, ma non ci sono buone notizie per Tudor che dovrà provare subito a dare una scossa alla Juventus nella prossima gara che si giocherà sabato 29 marzo alle ore 18:00 contro il Genoa.

Si dovrà subito vincere e convincere per dare un segnale a tutto l’ambiente e ritrovare fiducia anche per una squadra che è messa sempre peggio sotto ogni punto di vista. Infatti, Tudor potrebbe non avere dei giocatori importanti a disposizione per la prossima partita della Juventus contro il Genoa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’assenza di Andrea Cambiaso per infortunio sembra sempre più probabile e anche Douglas Luiz non dovrebbe farcela. I due si allenano ancora a parte con un lavoro personalizzato e salteranno Juve-Genoa quasi sicuramente. Per Tudor c’è anche il problema Nazionali, con il rientro ritardato per Weston McKennie e Timothy Weah.