La sua avventura alla Juve è finita: con Tudor non giocherà più

Igor Tudor ha già messo le cose in chiaro: con lui non vedrà più il campo, la sua esperienza alla Juve può dirsi conclusa.

La Juventus ha deciso di mettere fine all’avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Una mossa che in tanti si aspettavano all’indomani della batosta di Firenze, la seconda consecutiva dopo lo 0-4 casalingo rimediato pochi giorni prima dall’Atalanta: invece l’addio di Motta si è consumato una settimana dopo la debacle del Franchi, complice anche la sosta per le Nazionali.

Le riflessioni in casa Juve hanno fatto emergere una situazione più critica rispetto a quanto immaginato, in particolare sul piano del rapporto tra il tecnico e i giocatori. Per questo la dirigenza bianconera ha scelto di cambiare e affidarsi a Igor Tudor: l’allenatore croato ha accettato il ruolo di traghettatore per queste ultime nove partite di campionato e il Mondiale per Club.

In estate, poi, la Juve farà di tutto per riportare in panchina Antonio Conte, anche se Tudor è determinato a sfruttare questa occasione e giocarsi a pieno le sue carte. Nel frattempo l’ex tecnico di Lazio e Marsiglia ha già le idee molto chiare: con lui alcuni giocatori difficilmente vedranno il campo.

Avventura finita alla Juve! Tudor lo ha già fatto fuori

Tra questi c’è sicuramente Douglas Luiz, senza dubbio il più grande flop della stagione juventina. Anche gli altri roboanti acquisti dello scorso calciomercato estivo, ovvero Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, hanno profondamente deluso, ma il punto più basso è senza dubbio quello toccato dall’ex centrocampista dell’Aston Villa: i continui infortuni lo hanno tenuto spesso fuori dal campo e nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa è stato più volte protagonista in negativo.

Per il brasiliano non sembrava esserci molto spazio nemmeno con Motta, figuriamoci con Tudor: non a caso la Juventus è già disposta a separarsi dal giocatore. Lo scorso gennaio Giuntoli ha provato a sondare il terreno, specialmente con il Manchester City, anche se poi la trattativa non è decollata. Un tentativo verrà rifatto a giugno, anche per liberarsi di un contratto molto pesante: lo scorso anno Douglas Luiz ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 2029 a 5 milioni di euro a stagione.

Finora l’ex Aston Villa ha collezionato 22 presenze stagionali con la Juve senza mettere a segno neppure una rete e senza realizzare neppure un assist. La bocciatura è netta: Tudor si affiderà ad altri elementi per provare ad agguantare il quarto posto.