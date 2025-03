Addio all’Inter per vestire la maglia della Juve, apoteosi bianconera

Niente da fare per l’Inter: ha deciso di trasferirsi alla Juventus, il colpo dell’estate sta per diventare realtà.

La Juve ha scelto di esonerare Thiago Motta e di affidarsi a Igor Tudor per questo finale di stagione. Una mossa che il club ha evidentemente ritenuto necessaria per non fallire l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale soprattutto sul piano economico. Il quarto posto è distante solo un punto: i tifosi si augurano che Tudor dia la scossa giusta per tornare a vincere, scavalcare il Bologna e programmare la prossima stagione con maggiore serenità.

In estate, però, la Juve darà probabilmente vita a una nuova rivoluzione. Il tecnico croato si giocherà le sue chances di permanenza in queste ultime 9 gare di campionato e nel Mondiale per Club. La dirigenza juventina è comunque già al lavoro per rinforzare una rosa che presenta delle evidenti carenze.

Uno dei reparti su cui la Juve è chiamata a intervenire maggiormente è senza dubbio l’attacco. Davanti, infatti, i bianconeri possono contare solo su Dusan Vlahovic e Kolo Muani, dato che sul rientro di Arek Milik – nemmeno un minuto in tutta la stagione – non si possono più fare previsioni.

Addio Inter: bomba di mercato, va alla Juventus

Tuttavia sia il serbo che il francese non sono affatto sicuri di rimanere a Torino: il contratto dell’ex viola è in scadenza nel 2026 e la cessione in estate è sempre più probabile, mentre la strada per acquisire definitivamente il bomber del PSG è complicata e onerosa. Ecco perché la Juve ha cominciato a guardare anche ad altri profili: uno di questi risponde al nome di Santiago Castro.

Il bomber del Bologna è seguito da tempo dall’Inter, che lo ha già individuato come perfetto erede di Lautaro Martinez. Il quotidiano La Repubblica fa però sapere che sul giocatore è ora piombata anche la Juventus, pronta a sfidare nuovamente i nerazzurri sul mercato come già accaduto più volte negli ultimi anni.

L’annata fin qui disputata da Castro in maglia rossoblu è estremamente positiva: il 20enne di Buenos Aires ha totalizzato 10 reti e 8 assist in 38 partite con i felsinei tra campionato e coppe. Un rendimento che ha fatto schizzare la sua valutazione: per lasciarlo partire, infatti, il Bologna pretende almeno 40-45 milioni di euro. Si tratterebbe di una plusvalenza importante per i rossoblu, che nel gennaio 2024 sborsarono 15 milioni per prelevare il talento argentino dal Velez Sarsfield: un’altra scommessa vinta dal direttore sportivo Giovanni Sartori.