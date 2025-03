Il Milan glielo ha già comunicato: deve svuotare l’armadietto e andare via

La dirigenza rossonera ha preso una sofferta decisione: durante il calciomercato estivo sarà addio, gliel’hanno già detto

L’anno zero, in casa Milan, si avvicina. Terminare la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un fattore molto importante per il club rossonero che, in estate, ha già messo in preventivo una serie di profondi cambiamenti, alla rosa e non solo.

Continua la caccia al nuovo direttore sportivo che, a conti fatti, potrebbe essere Fabio Paratici. Nel frattempo è altrettanto chiaro che il 30 giugno Sergio Conceicao dirà ufficialmente addio al ‘Diavolo’. Al suo posto, tra le tante voci di mercato, occhio al grande ex: quel Massimiliano Allegri fermo da un pò dopo il burrascoso addio alla Juventus. Si parla di cambiamenti e, ovviamente, quelli più importanti riguarderanno la rosa rossonera. Andrà sciolto il nodo legato a Mike Maignan e Theo Hernandez, ambedue in scadenza il 30 giugno 2026 e apparentemente lontani dal rinnovo con il club di Cardinale.

La dirigenza di Via Aldo Rossi sta anche già valutando, in caso di offerte congrue, se pensare all’addio di Rafael Leao, reduce da una delle sue peggiori stagioni in carriera. Tra capricci in campo e presunti screzi con l’allenatore di turno. Vendere per comprare, sembrerebbe essere quindi questo il motto dei vertici rossoneri che in realtà una cessione ce l’hanno già in programma. Una decisione presa con mesi d’anticipo e che porterà effettivamente un big a fare le valigie durante i mesi estivi: l’addio al Milan sarà presto ufficiale.

Milan, addio certo: decisione già presa

Proprio il reparto avanzato è stato uno dei limiti di questo Milan che nel mese di gennaio ha salutato Morata, dopo appena sei mesi, per compiere l’ennesimo importante investimento portando Santiago Gimenez a Milanello. C’è un altro investimento, meno recente, che non ha portato i risultati sperati.

Si parla di Samuel Chukwueze, attaccante classe ’99 arrivato in maglia rossonera a fine luglio 2023. Da allora, il talento nigeriano non è mai riuscito a esprimersi ad alti livelli finendo il più delle volte in panchina. Un costosissimo oggetto misterioso che ha pesato – non poco – sulle casse rossonere. Circa 30 milioni di euro – tra parte fissa e bonus – quelli spesi dalla dirigenza meneghina per strapparlo quasi due anni fa al Villarreal.

Adesso, con due stagioni alle spalle in Serie A, il dado è tratto: il Milan è stufo e avrebbe già deciso di cedere l’ala africana nel prossimo calciomercato estivo. Si punterà quindi a fare cassa, a recuperare parte dei soldi spesi due estati fa per reinvestirli in profili evidentemente pronti a svoltare l’attacco del ‘Diavolo’. Chukwueze, in scadenza il 30 giugno 2028, ha collezionato 29 presenze con 5 reti e 1 assist ma appena 1160′ in campo il più delle volte a gara in corso.