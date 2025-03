Inter, arriva il nuovo Samuel: annuncio di Zanetti

Il vice presidente dell’Inter è uscito allo scoperto riguardo il prossimo colpo dell’Inter che, ancora una volta, è pronta a pescare dall’Argentina.

E’ storico il legame che c’è fra la squadra nerazzurra e la Seleccion, che ieri ha vinto nettamente nella sfida contro il Brasile valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ecco perché Zanetti è pronto a fiutare l’affare per prendere il giocatore che è tra i giovani più interessanti del panorama calcistico albiceleste.

Le qualità sono fuori discussione ed è per questo motivo che l’ex capitano è intenzionato ad accelerare l’affare per garantire all’Inter l’attaccante del futuro.

Ai microfoni di TycSports in Argentina, Javier Zanetti non si è nascosto ed ha parlato del colpo da parte dell’Inter che sta lavorando per chiudere questa doppia operazione, riguardo due giovani talenti.

Chi prende l’Inter in estate: 2 giocatori dell’Argentina nel mirino

Zanetti ha messo il suo zampino nelle scelte future da parte dell’Inter, che è pronta a mettere sotto contratto due giovani interessanti che sono finiti nei radar della società.

Le qualità di entrambi i giocatori sono fuori discussione. Sarà difficile strapparli ad entrambi i club anche perché la concorrenza è davvero alto, soprattutto per l’attaccante Santi Castro del Bologna che ha collezionato dei numeri importanti in questa stagione.

“Castro è un giocatore pronto, sta facendo bene a Bologna. Credo che si tratti di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico argentino. E’ nel mirino dei migliori club al mondo, sarà difficile prenderlo. Sono giovani che hanno dei margini di miglioramento abbastanza elevati, per questo tante società si stanno muovendo e lo seguono da vicino”.

“Romero? Non è facile, parliamo di un difensore che ha dei costi importanti. Per me è un giocatore completo, l’Argentina ha il lusso di avere un ragazzo come lui, che è anche un leader per la squadra. Mi piace tantissimo. E’ un centrale vecchia scuola, completo in tutto”.

Romero e Castro all’Inter?

La società nerazzurra guarda con interesse ai giocatori argentini. Attualmente nella rosa c’è Lautaro Martinez che presto potrebbe essere raggiunto da qualche altro connazionale.

Castro è un opzione reale per l’Inter, a dei costi contenuti anche a livello d’ingaggio rispetto a Romero che è attualmente al Tottenham. Il difensore centrale, ex Atalanta, è cresciuto tantissime e viaggia a delle cifre che sono fuori dalla portata dell’Inter anche se nel calciomercato non si può mai escludere nulla.