Milan, svolta Paratici: con lui arriva anche il primo acquisto

Il Milan è pronto a ricostruire tutto ripartendo dalle fondamenta e nell’area dirigenziale e dello staff tecnico che inizieranno i primi colpi per poi andare a completare la rosa.

Un anno quasi disastroso sotto tutti i punti di vista per il Milan che ha investito e male e ora vuole provare a rimettere le cose a posto per evitare di continuare con annate fallimentari che possono compromettere anche il progetto economico in vista del futuro. Adesso al società sta lavorando per chiudere l’accordo con Fabio Paratici per il nuovo ruolo del direttore sportivo e si punta sull’esperienza e la qualità dell’ex Juve.

Da settimane il Milan sta lavorando per iniziare a gettare le basi in vista della prossima stagione ed è inevitabile che proprio Fabio Paratici, qualora dovesse firmare per il Milan, sarà decisivo per la scelta del nuovo allenatore con diversi nomi in pole. Occhio però a quello che può accadere proprio nelle prossime ore in base agli aggiornamenti che arrivano dai quotidiani italiani nella rassegna stampa.

Calciomercato Milan: Paratici porta il primo colpo

In queste ore il Milan sta provando a chiudere con tutti i dettagli l’arrivo in società di Fabio Paratici pronto a prendere il comando del mercato rossonero in vista del futuro. Si vuole costruire qualcosa di davvero importante e quindi attenzione alle scelte che possono essere quelle definitive in vista delle prossime stagioni.

E’ l’edizione di Tuttosport che parla dell’ accelerata del Milan per chiudere con Fabio Paratici. Lunedì c’è stato un lungo contatto tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e ora tutti si aspettano che l’ex direttore sportivo della Juventus possa firmare da un momento all’altro.

L’alternativa a Furlani resta sempre Igli Tare, ma al Milan la strada sembra spianata ormai per l’ex Juve che sarà decisivo per la scelta de nuovo allenatore e soprattutto per i prossimi acquisti.

In questo momento sembra che già si possa iniziare a pensare ai prossimi colpi di mercato e ci sono diversi nomi in pole che piacciono al Milan e Paratici. Sempre secondo Tuttosport, il club rossonero fa sul serio per un giocatore che già gioca in Serie A, si tratta di Diego Coppola, giovane difensore classe 2003 dell’Hellas Verona.