Tudor è pronto a cacciarne tre: la Juve si prepara alla rivoluzione

La rivoluzione di Igor Tudor alla Juventus è cominciata: l’allenatore croato ha già sbolognato tre giocatori, ecco chi sono.

Igor Tudor è l’uomo chiamato a risollevare la Juventus e condurla verso una qualificazione in Champions League vitale per il club. L’allenatore croato ha accettato il ruolo di traghettatore dopo l’esonero di Thiago Motta: sarà lui a guidare la Juve in queste ultime nove partite di campionato e poi anche nel Mondiale per Club.

Tudor proverà a giocarsi tutte le sue carte per garantirsi la permanenza anche nella prossima stagione, sebbene da Torino continuino ad arrivare voci che parlano di manovre in corso per il grande ritorno di Antonio Conte. L’ex tecnico di Lazio e Marsiglia non se ne cura e ha già messo in campo tutta la sua energia, come si è visto nel primo allenamento diretto alla Continassa.

Con l’ex difensore bianconero in panchina ci saranno dei cambiamenti nella formazione: stando ai rumors, infatti, Tudor potrebbe scegliere di giocare con un 3-4-1-2 con Yildiz dietro le due punte Vlahovic e Kolo Muani. Tuttavia, a prescindere da come scenderanno in campo i bianconeri in questo finale di stagione, alcuni giocatori potrebbero salutare a giugno proprio per scelta di Tudor.

Tudor ne caccia tre! Il tecnico croato non fa sconti

Il primo della lista è sicuramente Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è il più grande flop della deludente stagione juventina: l’ex Aston Villa è stato spesso ai box per problemi fisici e quando è sceso in campo è parso lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno in Premier League. Già nello scorso mercato di gennaio Giuntoli aveva provato a mandarlo via dopo soli pochi mesi dal suo arrivo a Torino: erano stati avviati contatti con il Manchester City ma la pista non è decollata.

Anche Tudor è d’accordo sulla cessione del brasiliano, pertanto è molto probabile il suo addio alla Juve nei prossimi mesi. Douglas Luiz non è il solo: anche altri potrebbero presto svuotare il loro armadietto alla Continassa, ma per motivi diversi. Kolo Muani e Kalulu sono infatti a rischio, specialmente se la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Per il riscatto del difensore di proprietà del Milan servono 14 milioni di euro, mentre per l’attaccante del PSG i bianconeri avevano intenzione di proporre ai parigini un nuovo prestito con obbligo di riscatto sui 40 milioni. Operazioni su cui il club rifletterà molto attentamente assieme a Tudor.