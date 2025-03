Ci lascia a soli 37 anni, addio a un pilastro della Nazionale

Il mondo del calcio si commuove per l’addio di una delle sue stelle che appende gli scarpini al chiodo a 37 anni: era un pilastro della Nazionale

Il momento di dire addio al calcio arriva per ogni giocatore e, quando accade, è sempre un momento di grande dolore e commozione, sia per il calciatore in questione, sia per i tifosi che lo hanno esaltato e voluto bene.

Se poi in patria sei conosciutissimo per essere stato per molti anni un pilastro della tua nazionale, il giorno del ritiro è ancora più difficile e si provano emozioni contrastanti. È questo il caso di Jan Vertonghen che, a 37 anni, ha annunciato che appenderà gli scarpini al chiodo una volta terminata questa stagione. Il difensore, attualmente in Belgio all’Anderlecht con il quale ha disputato anche l’ultima Europa League, ha preso questa decisione dopo i tanti problemi fisici accusati negli ultimi mesi, soprattutto alla caviglia.

Dolori che si sono fatti insostenibili per Vertonghen, come annunciato dallo stesso difensore che dirà basta a fine stagione per godersi un meritato riposo. Per otto lunghi anni, il giocatore belga è stato una delle colonne portanti della difesa del Tottenham ed ha fatto la storia indossando la maglia del Belgio, del quale è uno dei simboli.

L’annuncio del suo addio ha colto tutti di sorpresa e non ha potuto non commuovere i suoi tifosi che a fine anno dovranno salutare quello che è stato e rimarrà un loro idolo.

Jan Vertonghen dice addio al calcio: arriva l’omaggio del Tottenham

In Premier League Jan Vertonghen ha difeso con orgoglio con la maglia del Tottenham e gli Spurs hanno voluto rendere il giusto tributo ad un giocatore come lui. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club del nord di Londra ha esaltato il difensore belga, definendolo “una leggenda del club” e sottolineando come non sia stato solo un grande calciatore, ma anche un grande uomo dotato di valori importanti.

Durante il suo periodo a Londra, infatti, Vertonghen è stato spesso al fianco dei meno fortunati e – come scritto anche dal Tottenham – ha trascorso la maggior parte del suo tempo a dare supporto al North Enfield Foobank, struttura che ospita e dà da mangiare ai meno abbienti. Gesti, quelli di Vertonghen, che valgono più di mille parole e slogan vuoti e che lo hanno reso un vero beniamino dei tifosi dentro e fuori dal campo.

Pilastro anche del Belgio, il difensore è il giocatore con più presenze nella storia della nazionale fiamminga e tutto il calcio belga non può non restare commosso dopo l’annuncio del suo addio. Anche grazie a lui, infatti, il Belgio conquistò il terzo posto al Mondiale del 2018 dove segnò un gol pesantissimo agli ottavi nel 3-2 in rimonta contro il Giappone, permettendo ai suoi di tornare in partita.