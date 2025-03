Il colpo dell’estate è Donnarumma, c’è già l’offerta

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG al termine dell’attuale stagione: offerta sul piatto, l’addio è dietro l’angolo

È tornato in Italia, seppur per poco, per l’impegno in Nations League contro la Germania. Gianluigi Donnarumma non dimentica il suo passato, ha detto e dimostrato di essersi emozionato in quel di San Siro: a Milano, d’altronde, ha vissuto gli anni dell’esplosione nel grande calcio.

Il presente si chiama PSG, del futuro non vi è ancora alcuna certezza. L’estremo difensore nel corso degli anni ha dovuto incassare – spesso e volentieri in maniera ingenerosa – non poche critiche per il suo rendimento fatto di alti e bassi. E così parallelamente e con una certa costanza il nome di Donnarumma è finito sulla bocca di tutti, per quel che concerne il calciomercato internazionale. Ma anche la suggestiva ipotesi di un ritorno in Italia, in Serie A, dove ha indossato fino a questo momento solo la maglia del Milan.

Era l’estate 2021 quando, dopo un inatteso tira e molla, Gigio decise di ‘tradire’ i rossoneri lasciando a zero il club lombardo per cercare fortuna altrove, a Parigi. Una scelta che ha ferito i tifosi milanisti che, ancora oggi, lo vedono – sportivamente parlando – come un nemico. A quattro anni dalla sua controversa partenza, nonostante del suo possibile addio ai parigini si sia già dibattuto abbondantemente nel corso delle stagioni, ora pare arrivato veramente il momento di un cambio di casacca.

Donnarumma, offerta choc in arrivo

A Donnarumma, in primis, pensò anni fa la Juventus. Anche nell’estate della partenza da svincolato da Milanello, la Vecchia Signora fece più di un pensiero per affidare la porta bianconera all’estremo difensore campano. Il 26enne di Castellammare di Stabia è poi finito – e vi rimane tutt’ora – nella lista dei desideri di Beppe Marotta.

L’Inter ha sondato il terreno, ci pensa più per l’estate 2026 a zero che per la fine di questa stagione. Una scelta dettata dai costi dell’operazione, del cartellino (30-35 milioni) ma anche e soprattutto dello stipendio da 10 milioni annui percepito dal club di Al-Khelaifi. Ecco perché quella nerazzurra è una pista assai complicata, al momento definibile anche improbabile visto che Sommer resta il titolare e sotto contratto per un altro anno.

In questo scenario di incertezza si sta inserendo il Bayern Monaco, a caccia di un portiere affidabile e di grande esperienza. L’ex milanista farebbe al caso della squadra di Kompany che, dunque, rischierebbe di lasciare a mani vuote le italiane che sogna il ritorno di Gigio in Serie A. Staremo a vedere se questa possibilità diventerà qualcosa di concreto ma, intanto, l’interesse bavarese è già confermato.