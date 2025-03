Infortunio in Nazionale, salta Inter-Udinese: svelati i tempi di recupero

Arriva la comunicazione riguardo l’infortunio del giocatore che sarà un altro assente eccellente per la partita Inter Udinese.

La sosta per le Nazionali non ha fatto bene all’Inter che ha perso per infortunio alcuni giocatori, tra cui anche Lautaro Martinez che non sarà a disposizione per il match contro l’Udinese.

La notizia dell’ultima ora è anche il forfait di un altro grande protagonista, che ha rimediato uno stop durante la sfida con la sua Nazionale.

Una tegola importante per l’allenatore che perde il giocatore di esperienza che poteva essere determinante per la sfida in programma a San Siro domenica.

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Inizia da questo weekend un lungo tour de force che porterà le squadre a concludere la stagione.

Mancano, infatti, appena nove giornate al termine del campionato italiano. Domenica, quindi, sarà un passaggio importante con la sfida Inter Udinese, che arriva prima del big match del Maradona Napoli Milan.

Infortunio serio, salta Inter-Udinese

Inzaghi e l’Inter hanno la pressione di dover vincere per poter allungare in campionato, in attesa del risultato finale della sfida Napoli Milan.

Alla partita in programma a San Siro domenica alle 18, mancheranno diversi giocatori fra le fila dei nerazzurri con Inzaghi che deve fare i conti con delle assenze importanti tra cui anche quella di Lautaro Martinez.

Il tecnico non sarà l’unico a rinunciare ai suoi big, infatti anche l’Udinese ha perso per infortunio Alexis Sanchez che si è fatto male in Nazionale con il Cile. Tegola importante per l’allenatore che dovrà fare a meno dell’esperienza del Nino Maravilla che quindi non affronterà la sua ex squadra.

Si tratta di un problema muscolare per Sanchez, ecco il comunicato da parte dell’Udinese.

Udinese: infortunio Sanchez, cosa è successo

Ecco il comunicato ufficiale da parte dell’Udinese che ha reso noto i dettagli riguardo l’infortunio di Alexis Sanchez che non sarà a disposizione per la sfia contro l’Inter a causa di un problema fisico.

“L’attaccante ha rimediato, durante l’impegno con la propria Nazionale, un infortunio al polpaccio sinistro. Gli esami hanno evidenziato un trauma distrattivo al soleo. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime settimane”.

Fino a questo momento Sanchez ha raccolto 10 presenze fra campionato e coppa, per un totale di 400 minuti senza lasciare alcun segno visto che è ancora a quota zero gol.