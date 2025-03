Pazzesco Thiago Motta, pronta una super panchina in Serie A

Il futuro di Thiago Motta ancora in Serie A: l’ex tecnico della Juventus pronto a tradire i bianconeri, è l’ultima idea della big italiana

Una decisione pazzesca ed inattesa – a maggior ragione dopo la conferma (evidentemente solo apparente) di Giuntoli, prima della debacle con la Fiorentina. Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus che ha deciso di esonerare il tecnico italo-brasiliano per dare una scossa netta all’ambiente.

D’altronde il rendimento della Juve con Motta in panchina non è stato affatto dei migliori. Anzi. I bianconeri sono usciti evidentemente troppo presto dalla Champions League per mano del più modesto PSV Eindhoven, poi agilmente demolito dall’Arsenal. Allo stesso tempo l’Empoli ha beffato i bianconeri in Coppa Italia. Oggi, l’unico obiettivo rimasto – e tutt’altro che scontato – si chiama quarto posto.

Qualificarsi per la prossima Champions League, un compito che è finito nelle mani di Igor Tudor, chiamato a traghettare almeno nell’immediato la Juventus verso un futuro migliore. Thiago Motta, però, molto prima del previsto potrebbe tornare in panchina. Ancora in Serie A, stavolta pronto a sfidare proprio il suo recente passato: la big ci sta davvero pensando.

Juve tradita: la rivale vuole Thiago Motta

Dopo il discusso addio alla Juventus ci si chiede quale possa essere il prossimo step della carriera di Thiago Motta. Il capolavoro a Bologna nell’aver riportato i felsinei in Champions dopo oltre 60 anni, poi il flop bianconero.

Ad oggi sta nascendo una possibilità davvero intrigante che, direttamente in Serie A, risulterebbe come un vero e proprio tradimento nei confronti della Juventus. E già a partire dalla prossima estate. Si tratta della Roma, a caccia di un nuovo allenatore visto l’ormai sicuro addio di Claudio Ranieri alla panchina dei capitolini. La dirigenza giallorossa sembrerebbe interessata al tecnico italo-brasiliano che – ad oggi – rimane sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027. Un contratto che, tuttavia, semmai dovesse arrivare un accordo tra la Roma e Motta, finirebbe subito agli archivi.

Per il momento si tratta solo di un’intrigante suggestione che visto che dalla Capitale tra i nomi caldi continua ad esservi quello di Gian Piero Gasperini, pure lui destinato a cambiare aria e a lasciare l’Atalanta al termine della stagione. Ma intanto Thiago può diventare l’outsider, la sorpresa che i tifosi bianconeri – ed in effetti pure quelli della Roma – proprio non si aspettano in questo particolare momento. Staremo a vedere se tra qualche settimana le cose evolveranno: la Juventus può quindi ritrovarselo subito contro.