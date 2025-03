TS – Confermato il ritorno di Motta: allenerà ancora in Serie A

Appena esonerato dalla Juventus, circolano già le prime voci sul ritorno in panchina per Thiago Motta in Serie A.

Ancora in Italia, probabilmente ancora ad alti livelli, come fanno sapere direttamente da Tuttosport dove svelano quella che è la destinazione per l’italo-brasiliano.

Le cose con la Juventus non sono andate benissimo, ma è inevitabile che risultando comunque un allenatore di grande prestigio ancora, nonostante il “passo falso” della sua carriera con l’annata vissuta in bianconero, potrebbe ancora fare al caso di chi punta in alto in Serie A. Nel 2026 potrebbe vedersi ancora in Italia.

Thiago Motta di nuovo in Serie A: la rivelazione di Tuttosport

A riportare la notizia sul futuro ancora in Italia di Thiago Motta è il quotidiano sportivo piemontese che, in prima pagina, ha stampato quello che è il domani di nuovo in Serie A per l’ormai ex Juventus.

A prenderlo, un club che potrebbe fare “un favore” alla Juventus, interrompendo così l’accordo da 3,5 milioni di euro netti che la Juventus potrebbe essere costretta a pagare per il contratto che aveva firmato, fino al 2027, al momento del suo approdo in bianconero.

L’allenatore ex Bologna farebbe al caso di un club italiano che, dando vita al proprio progetto vincente, dopo gli anni vissuti con l’allenatore che saluterà, ripartirebbe proprio da Thiago Motta che ha dimostrato buone cose nella sua esperienza ai felsinei, quando riuscì a portare il club in Champions League nella storica impresa del 2023/2024.

Dove allenerà Thiago Motta: la destinazione italiana dopo la Juve

Dopo la Juventus, Thiago Motta può ripartire subito. Farlo ancora in Serie A, in un progetto dove realmente gli possa venir data fiducia, dopo quanto successo alla Juventus dove sembrava essere “solo” con nessuno attorno. Cristiano Giuntoli alle telecamere dichiarava di supportare l’allenatore, sette giorni prima del suo esonero nel silenzio più totale dove soltanto Bremer e Mbangula hanno scelto di salutarlo sui social. La rivincita, Thiago Motta, potrebbe prendersela nel progetto con l’Atalanta, che saluta Gasperini. Gian Piero, salutando la Dea, potrebbe fare addirittura da “consigliere” ai Percassi indicando la via che porta al suo erede.

Conferme dopo i rumors: Thiago Motta è la scelta della Dea

L’Atalanta starebbe seriamente pensando all’erede di Gian Piero Gasperini, che arriverebbe dal nome a sorpresa di Thiago Motta. L’occasione per la Dea arriva quando meno la si aspettava, ma considerando gli scenari che sono venuti fuori a distanza di un anno dall’addio al Bologna, vedono ora protagonista davvero l’italo-brasiliano come erede diretto di Gasperini per l’Atalanta. In più occasioni è stato spiegato come l’allenatore, in qualità di ex centrocampista di Gasperini ai tempi del Genoa, possa essere associato tatticamente al suo “maestro”. E così come al Genoa, anche all’Atalanta potrebbe vedersi il suo “figlioccio” calcistico in panchina.